Elena Frîncu, reprezentantul legal al DSJ Constanța:

„Nu mă grăbesc să-i iau Farului baza sportivă“

Șefa Direcției constănțene de Sport a declarat că a stabilit unele măsuri în vederea gestionării situației de criză existente la stadionul „Farul”. Ca administrator al patrimoniului statului în teritoriu, DSJ Constanța (reprezentant legal, Elena Frîncu) a tras în dese rânduri semnale de alarmă în privința situației existente la stadionul „Farul”. Miercuri și ieri, la arena din str. Primăverii, șefa DSJ a avut întâlniri cu angajații bazei, stabilindu-se mai multe măsuri în vederea întreținerii stadionului. „Mi-am luat niște măsuri de urgență, având în vedere că ad-ministrarea stadionului este în criză. Am stat de vorbă cu toți oamenii. Cu cei cinci oameni ai mei (doi paznici de noapte - pază militarizată, doi oameni de întreținere și o femeie de serviciu) și cu opt muncitori de la stadion am stabilit să asigurăm paza și îngrijirea stadionului, atât în vederea turneului internațional care se va desfășura acolo în luna august, în organizarea Academiei de Fotbal «Gheorghe Hagi», cât și pentru perioada următoare. Pentru cei opt vom găsi o soluție de plată. Muncitorii sunt neplătiți din luna februarie. Am cerut conducerii pe care am desem- nat-o să se ocupe de această administrare de criză să bage în concediu bucătăria, cameristele și fochiștii. Întrucât am primit reclamații că a început să se fure, am închis toate porțile, cu excepția uneia. Am asigurat benzină, motorină și am reparat mașina de tuns gazonul, am adus 15 saci cu îngrășământ. Pentru udarea gazonului, să ne rugăm la Dumnezeu să plouă și să sperăm că se va ajunge din nou la o înțelegere pentru reluarea furnizării apei. Nu m-am băgat la fotbal, ci am intervenit strict pe problemele care țin de atribuțiile funcției mele, de administrator al patrimoniului statului în teritoriu. Am intervenit pentru că nu vreau să pun pe butuci ce a făcut bun în nouă ani Gheorghe Bosînceanu, căruia îi mulțumesc pentru cum a îngrijit baza”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Elena Frîncu. „E mare păcat că s-a ajuns aici” Luna trecută, reprezentantul legal al DSJ anunța că, dacă până la finele lui iunie, patronii Farului nu găsesc soluții pentru a se achita de sarcinile administrării bazei spor-tive, asupra căreia FC Farul are drept de folosință gratuită, DSJ va cere Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului să treacă baza la comunitatea locală. Termenul a trecut, însă acest lucru nu s-a întâmplat, Elena Frîncu declarând, ieri, că „nu mă grăbesc să-i iau Farului baza. De ce să fac un pas greșit, pentru că dacă vine cineva pentru a se continua cu seriozitate activitatea? Am înțeles că sunt șanse de rezolvare a situației. Îmi doresc din tot sufletul ca Farul să nu moară. E mare păcat că s-a ajuns în această situație. Totuși, am convingerea că se vor găsi oameni în Constanța care să vină cu bani și să refacă echipa Farul”. „Farul, un mort neîngropat” Discuțiile dintre conducătorii Farului și reprezentanții administrației locale au continuat și ieri dimineață. Întâi s-a spus că tratativele de marți seară au dus la un punct comun, dar că, miercuri, au intervenit neînțelegeri. Ieri, veștile dinspre Farul au fost că s-ar fi ajuns la un acord între cele două părți ca actualul patronat să contribuie la buget cu 51%, iar pe marginea puterii de decizie în noua structură să se mai discute. Însă administrația locală s-ar fi arătat nemulțumită că Farul încă nu a prezentat actele, că e târziu, că nu știu cât mai pot aștepta și nu s-ar mai putea face nimic, Farul fiind, la ora actuală, „un mort neîngropat”. Reprezentanții Farului, care au verificat ieri aspectele financiare ale clubului de Liga a III-a pe care vor să-l preia, spun că sunt în așteptarea unor documente și că încearcă să prezinte cât mai repede actele, chiar astăzi, dacă va fi posibil.