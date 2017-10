Ștefan Ciobanu:

„Nu m-am răzbunat pe Farul“

Autorul golului victoriei Săgeții, fostul atacant farist Ștefan Ciobanu, a declarat că nu privește această victorie ca pe o răzbunare. „Nu știu dacă am reușit să las Farul în Liga a II-a, drumul e lung. Nu e niciun fel de răzbunare a mea. Am mulți prieteni la Farul, chiar și cu Șumi sunt prieten. Fotbalul merge înainte. Am reușit o victorie importantă pentru noi și trebuie să o ținem la fel în continuare”, a spus Ștefan, care i-a dedicat golul reușit soției sale. Atacantul a precizat că nu va mai reveni la Farul. „Am fost de vreo două ori la Farul, dar se pare că nu am avut norocul de a rămâne aici. Nu am cum să mă mai întorc la Farul, am aproape 31 de ani, e prea târziu pentru mine, îi las pe alții”, a spus jucătorul. După ieșirea de pe teren a lui Paleacu, Ciobanu a preluat banderola, iar după ce a ieșit și el, căpitan a devenit Cosmin Gheorghiță. „Nu știu cum a ajuns Ciobanu la Stejaru, nu știu ce s-a întâmplat. Mie nu mi l-a propus nimeni la Farul”, a comentat Marius Șumudică trecerea atacantului de la Astra la Săgeata, cu puțin timp în urmă.