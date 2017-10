Consiliul Județean Constanța a dat înapoi

„Nu e momentul să ne implicăm în echipa municipiului“

După ce, la începutul săptămânii, autoritățile locale își declarau intențiile de a forma un nou club, printr-o fuziune cu Săgeata Stejaru, pentru a menține fotbalul constănțean în Liga a II-a, ieri, reprezentanții Consiliului Județean au bătut în retragere. Nu înainte însă de a fi aprobată preluarea bazei sportive a FC Farul. „Noi doream să creăm o echipă a municipiului sau a județului Constanța, însă, din păcate, nu e momentul, pentru că nu sunt bani. Acum am putea doar să ne implicăm cu o sumă foarte mică la o echipă de Liga a IV-a sau de ultimul nivel, care să fie a noastră și să începem să o promovăm. În discuțiile pe care le-am avut cu cei de la Săgeata, ei pot suporta o echipă de eșalon secund, dar noi nu vrem să ne oprim la Liga a II-a și, oricum, în acest an nu puteam să alocăm niciun ban, pentru că acesta e bugetul, iar noi avem toți banii de la sport aprobați pentru alte activități. Era vorba de o aprobare de buget pentru la anul și, după modelul Timișoarei, să premiem performanța adică noi, Consiliul Județean, să contribuim cu o sumă, în jurul a zece miliarde de lei vechi, numai în cazul în care echipa promova. S-ar putea să înființăm din acest an noul nostru club, dar să vedem dacă ne mai permite timpul fizic să ne înscriem în campionat. Ca să faci o asociație nouă durează vreo 30 de zile pe la judecătorie și așa mai departe”, a declarat Cristinel Dragomir, vicepre-ședinte al Consiliului Județean. „Primim orice formație pe stadion” În ședința de Consiliu Județean de ieri a fost aprobată însă preluarea bazei sportive a FC Farul, următorul pas, și ultimul, fiind apariția Hotărârii de Guvern prin care CJC să pri-mească dreptul de folosință gratuită. Cristinel Dragomir a anunțat că, pe „Farul”, poate juca și Săgeata Stejaru, și Viitorul Constanța, dar vor fi primite și alte sporturi. „N-avem nimic împotrivă ca pe stadion să joace o echipă de nivelul Ligii a II-a. Săgeata dorește să evolueze aici. Să preluăm noi arena și după aceea stăm de vorbă cu ei. Dacă am primi o solicitare, am fi de acord să găzduim și Viitorul, pentru că și la Milano joacă două echipe pe același stadion. Dacă vom administra noi arena, vom fi de acord cu toate activitățile sportive. Nu putem să-l dăm doar la fotbal, e vorba și de pista de atletism, în care s-a investit 20 de miliarde”, a mai spus Dragomir. Săgeata nu renunță Chiar dacă CJC a spus nu, momentan, implicării financiare în formula cu Săgeata, echipa din Stejaru nu a renunțat și se arată în continuare dispusă să ajungă la o cale de mijloc. „În ziua de astăzi, puțini ar fi făcut ceea ce fac conducătorii Săgeții Stejaru. Pun la dispoziție gratis un loc în Liga a II-a, pe care să apară o nouă formație a Constanței, și vin cu aproape o echipă, care, în sezo-nul trecut, a fost aproape de promo-vare. Au acceptat toate condițiile impuse de Consiliul Județean doar pentru că, de ani buni, trăiesc la Constanța și doresc ca orașul nostru să aibă o echipă puternică. Timpul ne presează însă și, mâine (n.n. - astăzi), lotul de jucători, condus de antrenorul Aurel Șunda, va începe antrenamentele pe stadionul Portul din Constanța”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Cătălin Donose, ofițerul de presă al Săgeții. Potrivit unor surse neoficiale, Stejaru trage nădejdea că, dacă nu va fi Consiliul Județean, vor fi alte firme constănțene, 3-4, care să susțină cu 400.000 de euro un buget de 1 milion de euro, iar restul sumei să fie acoperită de finanțatorii actualei echipe, care acceptă ca formația să se numească FCM Constanța, antrenor să fie Petre Grigoraș, iar președinte Paul Cazan, cum solicitase Consiliul Județean. Rămâne însă o întrebare: dacă tot au avansat cele două nume și au tratat săptămâna aceasta cu Săgeata, vorbindu-se că se și ajunsese la un acord, de ce a renunțat, în final, CJC, retrăgându-se din combinație? Nu se știa, încă de la început, că nu sunt bani, cum motivează oficialii Consiliului? Ori au tratat de ochii lumii?