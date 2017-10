Antrenorul Aihan Omer:

„Nu e acum momentul să preiau pe HCM“

Selecționerul echipei naționale de handbal masculin și actualul antrenor al UCM Reșița, Aihan Omer, a fost prezent, săptămâna trecută, în Constanța natală, pentru a urmări meciul de Liga Campionilor, dintre HCM și rezervele Kiel-ului. Suporterii l-au zărit imediat și i-au scandat numele în mai multe rânduri. Văzut de către fani drept un posibil salvator al corăbiei HCM-ului, care a luat serios apă, în acest debut de sezon, atât în Champions League, cât și în campionat, „Turcul“ a spus că nu e momentul să revină pe litoral, pentru că are contract și ambiții cu echipa reșițeană. „Sunt un antrenor care respectă contractele. Înțelegerea mea cu UCM expiră în vara anului viitor, apoi totul este posibil. Mă bucur că suporterii nu m-au uitat, dar acum îmi doresc să am rezultate bune cu Reșița, poate chiar o calificare în Liga Campionilor. HCM are un antrenor, Eden Hairi, căruia îi urez mult succes, pentru că a preluat echipa într-o situație foarte grea. Sunt prieten cu Hairi, și el știe că meseria noastră este ingrată, depinzi întotdeauna de rezultate“, a declarat Aihan Omer. Pentru a se redresa cât mai repede, selecționerul spune că HCM trebuie să joace cu mai mult curaj, fără teamă de adversar, oricare ar fi numele acestuia. „Realist, HCM are șanse pur teoretice de a depăși faza grupelor Ligii Campionilor, mai ales că o serie de jucători au foarte puțină experiență la acest nivel. Dar nu-i nimic, fruntea sus, la anul altele vor fi datele problemei“, este de părere Omer. Nu o vede pe Kiel din nou campioană Aihan Omer este de părere că THW Kiel, deținătoarea en-titre a trofeului Ligii Campionilor, nu va avea forța de a câștiga și actuala ediție. „Nu cred că echipa campioană a Germaniei va reuși să își păstreze trofeul. Are mulți accidentați, un lot mai subțire decât cel din anii precedenți, iar restul giganților handbalului european, Ciudad Real este numai un exemplu, s-au întărit și sunt dornici de revanșă“, a spus tehnicianul constănțean.Selecționerul echipei naționale de handbal masculin și actualul antrenor al UCM Reșița, Aihan Omer, a fost prezent, săptămâna trecută, în Constanța natală, pentru a urmări meciul de Liga Campionilor, dintre HCM și rezervele Kiel-ului. Suporterii l-au zărit imediat și i-au scandat numele în mai multe rânduri. Văzut de către fani drept un posibil salvator al corăbiei HCM-ului, care a luat serios apă, în acest debut de sezon, atât în Champions League, cât și în campionat, „Turcul“ a spus că nu e momentul să revină pe litoral, pentru că are contract și ambiții cu echipa reșițeană. „Sunt un antrenor care respectă contractele. Înțelegerea mea cu UCM expiră în vara anului viitor, apoi totul este posibil. Mă bucur că suporterii nu m-au uitat, dar acum îmi doresc să am rezultate bune cu Reșița, poate chiar o calificare în Liga Campionilor. HCM are un antrenor, Eden Hairi, căruia îi urez mult succes, pentru că a preluat echipa într-o situație foarte grea. Sunt prieten cu Hairi, și el știe că meseria noastră este ingrată, depinzi întotdeauna de rezultate“, a declarat Aihan Omer. Pentru a se redresa cât mai repede, selecționerul spune că HCM trebuie să joace cu mai mult curaj, fără teamă de adversar, oricare ar fi numele acestuia. „Realist, HCM are șanse pur teoretice de a depăși faza grupelor Ligii Campionilor, mai ales că o serie de jucători au foarte puțină experiență la acest nivel. Dar nu-i nimic, fruntea sus, la anul altele vor fi datele problemei“, este de părere Omer. Nu o vede pe Kiel din nou campioană Aihan Omer este de părere că THW Kiel, deținătoarea en-titre a trofeului Ligii Campionilor, nu va avea forța de a câștiga și actuala ediție. „Nu cred că echipa campioană a Germaniei va reuși să își păstreze trofeul. Are mulți accidentați, un lot mai subțire decât cel din anii precedenți, iar restul giganților handbalului european, Ciudad Real este numai un exemplu, s-au întărit și sunt dornici de revanșă“, a spus tehnicianul constănțean.