Președintele Federației Române de Box, Rudel Obreja:

„Nu demisionez!“

Președintele Federației Române de Box, Rudel Obreja, a declarat, ieri, că nu va demisiona, pentru a nu le da satisfacție celor de la AIBA, și a precizat că a făcut apel la decizia federației internaționale de a-l suspenda 11 ani. „Am dat dispoziție pentru a fi depus un apel imediat după ce am primit comunicatul cu decizia AIBA, iar de restul s-au ocupat avocații mei. Nu-mi voi da demisia, dar am să iau măsuri de așa manieră încât boxul românesc să nu sufere. Ar însemna să le dau lor satisfacție și să le îndeplinesc dorința”, a spus Rudel Obreja. Președintele FR de Box a adăugat că se va lupta pentru a-și dovedi nevinovăția, chiar dacă acest apel va fi respins: „Chiar dacă nu rezolv nimic cu acest apel, voi lupta în continuare. Mai avem și alte căi și le vom vedea pe toate la timpul respectiv. Eu încă sper să se rezolve această situație, pentru că lucrurile sunt mult prea evidente”. Rudel Obreja a afirmat că motivele pentru care AIBA i-a dat o suspendare de 11 ani sunt puerile. „Mi-au dat o suspendare atât de mare încât toată lumea a sărit să disece suspendarea în sine, fără să mai vadă motivele care sunt absolut puerile. În primul rând, nu pot fi acuzat de acte false atâta vreme cât doar eu, și nimeni altcineva de pe lumea asta, am acele documente. Eu sunt organizatorul și eu spun dacă acele acte sunt oficiale sau nu”, a precizat Obreja. Președintele Federației Române de Box a fost suspendat 11 ani de federația internațională, pentru că nu a respectat o sancțiune anterioară dictată de Comisia de Disciplină a AIBA și pentru că a prezentat documente falsificate în cursul unei proceduri disciplinare.