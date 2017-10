Elena Frîncu, director executiv al DJST:

„Nu dăm cu pietre în Gică Slabu“

Directorul executiv al DJST Constanța, Elena Frîncu, a declarat, într-o conferință de presă, că are tot respectul pentru Gheorghe Slabu, omul care a finanțat handbalul feminin constănțean în ultimii opt ani, dar care, afectat de criza financiară, nu mai poate susține singur clubul CS Tomis. "Nu îmi este ușor să văd ce se întâmplă la CS Tomis, echipă pentru care am jucat și în Divizia B, și în Divizia A. Este o mare durere, un eșec. Clubul a acumulat mari datorii, Gică Slabu a băgat mulți bani, dar, la ora actuală, nu mai poate. Soluția pe care am găsit-o este parteneriatul cu Universitatea Maritimă Constanța, iar rectorul Cornel Panait are forța de a duce mai departe tradiția. Însă, nimeni nu îl dă afară pe Gică Slabu, nu aruncăm cu pietre în el. Baza Hidrotehnica va trece în administrarea Consiliului Județean, clubul nu se poate susține singur. Pe de altă parte, am văzut că, în jurul sălii, au înflorit cârciumile. De ce nu strâng acești afaceriști bani pentru a plăti lumina în sală?", a spus Elena Frîncu. Satelit al Oltchim-ului? În noua ediție a Ligii Naționale, echipa de handbal feminin a Constanței va evolua sub numele de CSU Neptun-Tomis, obiectivul fiind menținerea în primul eșalon. Însă, nu este exclus ca formația constănțeană să devină satelitul campioanei Oltchim Râmnicu Vâlcea. "O idee mai veche este aceea de a deveni satelitul Oltchimului, o formație care domină și care va domina ani buni de acum înainte handbalul feminin românesc. Asocierea cu un partener puternic cred că ar fi cel mai înțelept lucru, toată lumea ar avea de câștigat, jucătoarele s-ar roda inclusiv pentru națională, iar Constanța s-ar putea clasa pe locurile 2-3. Trebuie să lăsăm însă la o parte orgoliile", a declarat Elena Frîncu.