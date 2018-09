Antrenorul HCDS, Zvonko Sundovski, după înfrângerea cu Dinamo:

"Nu am văzut atitudine la niciun jucător!"

Al treilea an consecutiv în care HC Dobrogea Sud Constanța debutează cu o înfrângere pe teren propriu, în prima etapăa Ligii Naționale de handbal masculin.După Politehnica Timișoara (sezonul 2016/2017) și CSU Suceava (2017/2018), a venit rândul celor de la Dinamo să administreze o corecție echipei de pe litoral, chiar în Sala Sporturilor, scor 30-24 (17-10).Constănțenii nu au avut nicio șansă împotriva dinamoviștilor, practicând un joc încâlcit, lipsit de inspirație. Doar 20 de minute au reușit să țină dobrogenii pasul cu ritmul impus de „câini”, apoi s-au prăbușit. De la 8-10, scorul a devenit 10-17, iar soarta partidei era, în mare măsură, decisă.Dinamoviștii și-au permis luxul de a marca din propria jumătate, din aeriană.. doar pauza i-a mai temperat. HCDS a reușit să se ridice de la podea, însă a fost prea târziu. Degeaba au încercat să închidă poarta Nikola Mitrevski, Ionuț Iancu sau Dan Vasile, trasoarele interilor Amine Bannour și Vitaly Komogorov au fost necruțătoare. De partea cealaltă, interii constănțenilor au fost banali, aproape inexistenți. Altădată guri de tun, Dejan Malinovic și Stevan Vujovic au fost de nerecunoscut.Nici antrenorul Zvonko Sundovski nu-și explică modul în care au evoluat elevii săi.„Este o înfrângere grea acasă. Dar nu rezultatul mă deranjează, ci modul în care am pierdut. Nu am văzut atitudine la niciun jucător, să vrea să se bată pentru cele trei puncte. Nu am venit aici doar să jucăm handbal, am venit să ne pregătim și să câștigăm fiecare meci în parte. Dacă cineva are alte gânduri stă degeaba aici”, a declarat tehnicianul HCDS.„Din păcate, am pierdut destul de clar, dinamoviștii au fost mult mai buni decât noi, mult mai puternici. Au avut forță și prospețime pe linia de 9 metri și cred că acolo s-a făcut diferența. Au marcat prea ușor de la 9 metri, iar noi ne-am tot chinuit. Nu aveam voie să pierdem acest meci acasă. Nu ne rămâne decât să ne pregătim, este abia primul meci și cred că rezultatele vor apărea, deoarece avem valoare”, a declarat pivotul Marius Mocanu.Este a doua oară, într-un interval de o săptămână, când HCDS este învinsă de Dinamo București, după înfrângerea din Supercupa României, scor 26-31 (17-16).Runda următoare, programată sâmbătă, 15 septembrie, HC Dobrogea Sud Constanța va evolua în deplasare, împotriva celor de la HC Buzău.