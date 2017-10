"Nu am nevoie de un nou titlu la Wimbledon"

Vineri, 10 Iulie 2015

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams, numărul unu mondial, a precizat că nu este atât de interesată de câștigarea unui nou titlu la Wimbledon sau într-un alt turneu de Mare Șlem, dorindu-și doar să se simtă bine atunci când intră pe teren."Am cucerit suficient de multe titluri de Grand Slam și mă aflu într-o poziție în care nu am nevoie să câștig un alt Wimbledon. Am aș putea pierde mâine (în finala cu Muguruza — n.red.). Desigur, nu aș fi fericită, însă nu am nevoie de un nou titlu la Wimbledon. Nu am nevoie de un alt US Open. Nu am nevoie să câștig niciun titlu", a declarat campioana olimpică en titre.În vârstă de 33 ani, Serena Williams are în palmares 20 de titluri de Mare Șlem, iar o nouă victorie pe iarba de la All England Club ar apropia-o și mai mult de germanca Steffi Graff, deținătoarea recordului pentru era open, cu 22 de trofee, dar și de recordul absolut de titluri de Grand Glasm, care îi aparține australiencei Margaret Court (24)."De fiecare dată când intru pe teren, la antrenamente sau meciuri, caut să mă simt bine cât mai mult timp, să-mi facă plăcere să joc, pentru că nu mai am atât de mult stres ca înainte. Ca atunci când aveam 18 ani, o perioadă super-stresantă pentru mine. A fost distractiv, dar și foarte stresant", a adăugat cea mai mică dintre surorile Williams.