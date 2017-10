„Nu am greşit că am venit la Farul“

Relu Damian, președintele „marinarilor“:

„Nu am greșit că am venit la Farul“

Fostul șef al lui FCM Bacău spune că a găsit la Constanța oameni deosebiți și, în ciuda lipsurilor de la club, și-a putut face bine meseria. Relu Damian, președintele FC Farul, este mulțumit de evoluția echipei din turul de campionat. „Farul nu s-a făcut de râs. Unii ne vedeau cu 2-3 puncte, în coada clasamentului, alături de CF Brăila, dar băieții au întrecut toate așteptările. Deși au lucrat în condiții grele și nu au efectuat pregătire centralizată de vară, și-au făcut datoria, indiferent de echipele pe care le-au întâlnit. Exigența antre-norului Ioan Sdrobiș a dat roade. El și jucătorii sunt artizanii succesu-lui FC Farul din tur”, a spus Damian. Oficialii constănțeni se felicită că l-au ales ca antrenor pe „Părinte”, convingându-se că la o construcție nouă ca cea de la Farul un tehnician experimentat precum Sdrobiș e cea mai nimerită soluție. Relu Damian e satisfăcut și de propria activitate din fruntea clubului. „Este pentru prima dată când lucrez la o echipă din afara Bacăului și pot spune că, până acum, m-am simțit extraordinar la Constanța. Nu am făcut o greșeală că am venit la Farul. Am colaborat cu oameni de calitate și, în ciuda lipsurilor de zi cu zi, mi-am putut face bine meseria. În ce privește obiectivul echipei pentru anul viitor, totul va depinde de ce condiții vom avea de la 1 ianuarie 2011. Dacă ne vom confrunta cu situația din momentul de față (fără utilități), nu văd cum ne-am putea reuni și cum ne-am mai putea desfășura activitatea. Speranța moare ultima însă. Vreau să cred că lucrurile nu se vor opri aici. Băieții n-ar merita un asemenea tratament. Ar fi păcat ca Farul să rămână doar cu minunile din acest tur de campionat. E necesar ca autoritățile locale să rezolve problema utili-tăților, așa cum prevede protocolul pe care l-am încheiat recent”, a mai spus Damian. Din lotul actual, FC Farul ar putea vinde un singur jucător, pentru a acoperi datoriile existente. Damian a spus că mai multe cluburi s-au interesat de un „marinar”, iar, dacă va fi să transfere, clubul constănțean o va face numai la Liga 1, „întrucât nu vrem să ne întărim contra-candidatele din eșalonul secund”. În ultimul timp, s-a zvonit de prim-divizionara Sportul Studențesc s-a interesat de stoperul Florin Buzea (22 de ani).