Andrei Pavel, despre colaborarea cu Simona Halep:

"Nu a mai fost nevoie de al doilea antrenor"

Fostul jucător de tenis constănțean, actualmente antrenor, Andrei Pavel, a explicat motivele întreruperii colaborării cu Simona Halep, la începutul lunii august.„A fost un angajament pe un an. Eu am fost antrenorul secund, deci o ajutam când Darren (n.r. - antrenorul Darren Cahill) nu putea. Și asta s-a terminat frumos. Pentru că, să spun așa, nu a mai fost nevoie de cel de-al doilea antrenor. Apoi s-a întâmplat să lucrez cu Marius Copil după ce s-a terminat cu Simona Halep. Am rămas prieteni și acum dacă mă întreabă să o ajut, o ajut. Și cred că invers e valabil același lucru. Nu a fost niciun fel de ceartă sau alte motive care s-au întâmplat. Simona Halep are prima șansă la Turneul Campioanelor. A jucat bine tot anul, chiar dacă la unele turnee nu a fost la așteptările ei. Dar e numărul 1 și are prima șansă”, a declarat Andrei Pavel, în prezent antrenorul lui Marius Copil (87 ATP).★ ★ ★După ce a pierdut duelul cu slovaca Dominika Cibulkova, scor 0-6, 5-7, din turul doi al turneului de la Wuhan, Simona Halep și-a stabilit și programul de competiții până la Turneul Campioanelor.Primul turneu este programat tot în China, la Beijing, în perioada 29 septembrie - 7 octombrie. Apoi, constănțeanca va juca la Moscova după ce a solicitat de urgență un wild-card. Halep a făcut această solicitare pentru a nu fi amendată de WTA pentru faptul că nu ar fi participat la două turnee „Premier”, în acest sezon.