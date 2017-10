Novak Djokovic a devenit ambasador UNICEF

Ştire online publicată Joi, 27 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Sârbul Novak Djokovic, numărul unu mondial în tenisul masculin, a devenit miercuri, la New York, ambasador al bunăvoinței pentru UNICEF, Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite, informează Agerpres.ro."Sunt foarte onorat să devin ambasador al UNICEF și să pot continua să promovez drepturile copiilor, pentru a le oferi acces la educație de la vârste cât mai mici", a declarat Djokovic."Din nefericire, în țara mea și în alte regiuni rurale din lume, copiii trăiesc în asemenea condiții încât nu au curajul de a visa", a explicat tenismanul în cursul unei conferințe de presă, la cartierul general al organizației.Djokovic, în vârstă de 28 ani, a reamintit că a crescut în timpul războiului din fosta Iugoslavie și că sprijinul familiei sale în acea perioadă dificilă l-a "făcut mai puternic" și i-a permis, totodată, să "aprecieze valorile vieții".Tatăl unui mic Stefan, născut în octombrie 2014, campionul sârb, care a câștigat în acest an două turnee de Mare Șlem, Openul Australiei și Wimbledon, a regretat absența creșelor pentru copiii cu vârste mici în țara sa și gradul scăzut de înscrieri la grădiniță. El s-a implicat în mod special în această chestiune, prin intermediul fundației prezidate de soția sa."Novak este un adevărat campion al cauzei copiilor din întreaga lume", a subliniat Yoka Brandt, una dintre conducătoarele UNICEF."El a demonstrat că o voce puternică și acțiuni puternice pot face diferența pentru copii, în special când sunt foarte mici", a adăugat Brandt.Novak Djokovic, care are în palmares 54 de titluri, între care nouă de Gland Slam, s-a alăturat astfel altor personalități sportive devenite ambasadori și ambasadoare ale UNICEF, precum starul lui FC Barcelona, Lionel Messi, fostul fotbalist englez David Beckham sau actualul număr unu mondial tenisul feminin, americanca Serena Williams.Sârbul este unul dintre favoriții Openului Statelor Unite 2015, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, care va debuta luni la New York.