Noroc şi respect! Sorin Başturea, 30 de ani în slujba Clubului Sportiv Farul

A început atletismul la vârsta de 10 ani, în data de 1 septembrie 1976, la clasa specială de atletism de la Şcoala nr. 6, sub comanda profesoarei Maria Mihai, iar prima legitimare a venit un an mai târziu, în 1977, la CS Farul - Şcoala nr. 6.



A devenit campion naţional în probele de tetratlon, decatlon şi cros pe echipe, dar cea mai frumoasă amintire din acea perioadă o are din anul 1977, când, în faţa a 30.000 de spectatori ce umpluseră la refuz tribunele stadionului „Republicii” din Bucureşti, s-a clasat pe locul 2 în proba de 600 metri din cadrul Daciadei. Iar festivitatea de premiere a fost oficiată chiar de Nicu Ceauşescu, fiul preşedintelui de atunci al României comuniste, Nicolae Ceauşescu.





În anul 1982, este inclus în grupa de atletism condusă de profesorul Ion Veliciu, un segment de elită, al cărui lider era, fără îndoială, campionul Ilie Floroiu. Stagiul militar l-a efectuat între anii 1984-1986, perioadă pe care o petrece la Steaua Bucureşti.





Revine apoi la Constanţa, în 1990 încheie activitatea de sportiv, iar în toamna aceluiaşi an, pe 10 octombrie, se angajează la CS Farul. Preşedinte era Ion Draica, fost campion olimpic la lupte, iar vicepreşedinte, Ilie Floroiu.





S-au scurs de atunci 30 de ani, timp în care a ocupat toate funcţiile, până la cea actuală de director. De altfel, a preluat conducerea clubului în toamna lui 2017, după pensionarea lui Ilie Floroiu. În cele trei decenii dedicate Farului, a contribuit la mari performanţe, precum titlurile naţionale la rugby, în anii 1995 şi 1997, sau medalia de bronz a echipei de baschet, în 2005.



Fotbalul, prima dragoste





Chiar dacă a activat în secţia de atletism, fotbalul a fost de asemenea o „iubire” a lui Sorin Başturea.



În 1987, a jucat la prima ediţie a Ligii Old Boys la fotbal, implicându-se ulterior în organizarea altor competiţii dedicate sportului rege, precum cele 10 ediţii ale Cupei Prietenia.



„Am avut şansa de a întâlni şi de a lucra apoi cu oameni de mare caracter. Iar elementele care mă definesc acum, la 54 de ani, dintre care 30 dedicaţi Farului, sunt norocul şi respectul.





La CS Farul, au fost şi zile cu soare, şi zile cu ploi. Cu toate acestea, am mers înainte, dedicat trup şi suflet acestui club. Şi mai scot în evidenţă un lucru: nu am acceptat să lucrez nicăieri altundeva, deşi nu am dus lipsă de oferte. În ziua de astăzi, poate ar părea imposibil să duci 30 de ani acelaşi steag, dar uite că eu am reuşit”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul CS Farul, Sorin Başturea.





Ziua de 10 octombrie este una specială pentru Sorin Başturea, care, în urmă cu fix 30 de ani, semna contractul de angajare cu Clubul Sportiv Farul Constanţa, pe care avea ulterior să-l slujească cu credinţă. Actualul director al clubului nu este venit din „neant”, ci provine din lumea sportului constănţean.