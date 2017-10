Superliga Constanței la fotbal în sală

Noiembrie, primul „bal“

În acest final de săptămână, se dă startul ediției 2010 / 2011 a Superligii Constanței la fotbal în sală, competiție de tradiție, găzduită de Clubul Eden din bd. Aurel Vlaicu. Iată și programul rundei inaugurale: sâmbătă, 13 noiembrie: Sprit - Global Systems (orele 19.00-20.00), FC Palas - FC Olimpia (20.00-21.00), FC Tomis Nord 95 - Lucas Class (21.00-22.00); duminică, 14 noiembrie: Far - Service (16.00-17.00) și Detectors - Store (18.00-19.00). ISU Capitol stă. „Campionatul se va desfășura sub formă de tur / retur, plus play-off. Urăm mult succes tuturor echipelor participante și le atragem, totodată, atenția jucătorilor că gesturile lipsite de fair-play vor fi aspru sancționate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, organizatorul turneului, Eden Lică.