Noi probe în programul Jocurilor Olimpice de la Soci

De la săriturile cu schiurile feminin la slopestyle venit din mișcarea X-Games, alte noi probe vor intra în programul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Soci, informează Mediafax. În timp ce Jocurile de vară sunt saturate la nivelul programului, Jocurile de iarnă aduc tot mai multe probe la fiecare patru ani. În Rusia, vor fi decernate 98 de titluri olimpice, față de 61 la Lillehammer sau 86 la Vancouver în 2010. Sosirea slopestyle sub inelele olimpice aduce un nou suflu de tinerețe. Această disciplină are ca decor un parc de zăpadă, cu movile de zăpadă și rampe de fier, pe care maeștrii gheții fac figuri spectaculoase. Jocurile de iarnă duc tot mai mult pe tendința X-Games, ale cărei staruri pot visa acum la un titlu olimpic, la half-pipe, slopestyle sau skicross - introdus din 2010 de la Vancouver. Însă Jocurile de iarnă fac pași tot mai mari în sensul egalității bărbați-femei. Dacă săriturile cu schiurile figurează în programul olimpic de la prima ediție de la Chamonix în 1924, acestea nu vor mai fi doar apanajul bărbaților, femeile având dreptul pentru prima oară să acceadă la trambulina olimpică. Bărbații au o singură probă la care sunt singuri la JO de iarnă: combinata nordică. Altă noutate, la snowboard, sportivii se vor confrunta și la un slalom paralel (o probă feminină și una masculină). Patinajul artistic se îmbogățește cu o probă pe echipe, constând în adăugarea de puncte pentru femei, bărbați, perechi și dans. Sania câștigă o probă pe echipe, sub forma unei ștafete între un bărbat, o femeie și un dublu masculin, iar biatlonul oferă șansa unei medalii suplimentare cu o ștafetă mixtă la care vor participa doi bărbați și două femei.