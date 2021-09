Noi medalii de aur! Elena Zaharia şi Bianca Mei-Roşu, imbatabile în Croaţia

Noua generaţie de jucătoare de tenis de masă de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” îşi confirmă încă o dată valoarea. După victoriile de la Top 16, constănţencele au făcut furori la puternicul turneu internaţional de la Varazdin.Desfăşurat, timp de trei zile, în Croaţia, turneul WTT Youth Contender de la Varazdin a fost dominat cu autoritate de jucătoarele de la LPS Constanţa. Noua stea a tenisului de masă românesc Elena Zaharia a cucerit medaliile de aur atât în competiţia Under 17, cât şi în cea Under 19, în timp ce colega sa de club Bianca Mei-Roşu şi-a adjudecat cununa cu lauri a secţiunii Under 15.La U19, Elena Zaharia a fost repartizată în Grupa 1, unde a înregistrat două victorii facile: 3-0 cu Monika Parizkova (Cehia) şi 3-0 cu Bruna Borovec (Croaţia). A urmat apoi un parcurs de excepţie al constănţencei, care şi-a spulberat, rând pe rând, adversarele: 3-1 cu Anna Klempererova (Cehia) în optimi, 3-0 cu Anastasiia Beresneva (Rusia), în sferturi, 3-2 cu Parag Chitale (India) în semifinale şi 3-0 cu Hana Arapovic (Croaţia) în finală.O altă constănţeancă prezentă în turneu, Lucian Mitrofan, s-a oprit în optimi, fiind învinsă, scor 2-3, de rusoaica Alina Zavarykina.Elena Zaharia şi-a adjudecat trofeul şi la secţiunea U17, unde a învins-o, scor 3-1, în finală, tot pe marea sa rivală Hana Arapovic, reprezentantă a ţării gazdă. Până la meciul decisiv, constănţeanca a jucat ca la carte, cedând primul set abia în sferturile de finală. Iată rezultatele sale: 3-0 cu Nora Polonyi (Ungaria) şi 3-0 cu Michaela Bitoova (Slovacia), în Grupa 1, 3-0 cu Sara Tokic (Slovenia) în 16-imi, 3-0 cu Dora Cosic (Croaţia), în optimi, 3-2 cu Malamatenia Papadimitriou (Grecia) în sferturi şi 3-2 cu Veronika Matiunina (Ucraina) în semifinale.Tot la U17, Bianca Mei-Roşu a ajuns până în sferturi, acolo unde s-a înclinat, scor -13, în faţa ucrainencei Veronika Matiunina.Bianca Mei-Roşu avea să îşi ia revanşa în întrecerile categoriei U15, în cele şapte partide cedând, în total, numai şase seturi: 3-0 cu Ema Crnkovic (Slovenia), 3-1 cu Lorena Morsch (Germania), în Grupa 1, 3-1 cu Kristina Kurilkina (Rusia) în 16-imi, 3-0 cu Adela Sazimova (Cehia) în optimi, 3-1 cu Kendra Molnar (Ungaria) în sferturi, 3-1 cu Veronika Matiunina (Ucraina) în semifinale şi 3-2 cu Saini Suhana (India) în finală.Iar la U13, constănţeanca Andreea Băiaşu a avut o evoluţie curajoasă, urcând până în sferturi de finală, unde a pierdut, scor 1-3, în faţa jucătoarei Faustyna Stefanska, din Germania.XXXPentru Elena Zaharia, Bianca Mei-Roşu, Luciana Mitrofan şi Andreea Băiaşu, urmează o nouă provocare: WTT Youth Contender Otocec (Slovenia), finalele feminine de simplu fiind programate vineri, 10 septembrie.Foto: Federaţia Română de Tenis de Masă / frtmromania.ro