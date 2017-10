Noi discuţii între FC Farul şi Ilie Stan

Noi discuții între FC Farul și Ilie Stan

Marcel Lică, președintele „marinarilor“, a declarat că, aseară, la București, patronul clubului, Giani Nedelcu, și celpe care-l vrea antrenor, Ilie Stan, au tratat din nou. După zece zile în care Farul s-a străduit să adune cât mai mulți bani pentru alcătuirea bugetului de promovare, „marinarii” i-au prezentat situația la zi antrenorului Ilie Stan, pe care-l doresc la club, alături de colaboratorul său de la Victoria Brănești, Alin Buzărin. „Atât Ilie, cât și Alin și-au exprimat dorința de a veni la Farul, iar în această seară (n.n. - aseară), cei doi sunt în negocieri la București cu patronul Giani Nedelcu. Așteptăm cu nerăbdare ca problema băncii tehnice să se clarifice, pentru că vom relua pregătirile în curând. Suntem optimiști în ce privește realizarea planului de finanțare, la care depunem multă muncă de teren. Sperăm ca măcar să ne apropiem de ceea ce ne dorim, un buget cu care să forțăm accederea în prima ligă. Cu unii agenți economici am încheiat contracte, iar de la alții avem semnale bune. Sunt însă și firme care stau în expectativă, așteptând să vadă că Farul revine în prim-plan, dar așa va fi greu. La pornire avem nevoie de cel mai mare ajutor. Pe de altă parte, astăzi (n.n. - ieri), la aniversarea Comat, am avut discuții și cu alte firme, cu care sperăm să semnăm în zilele următoare”, a declarat Marcel Lică, președintele Farului. *** În această seară, de la ora 19, pe stadionul mare, este programat un trial, care are drept scop evaluarea componenților echipei de juniori născuți în anii 1992 - 1993 (antrenor, Cristi Șchiopu). Puștii vor juca împotriva unei formații alcătuită din fotbaliști tineri, liberi de contract, și foști fariști, printre care se numără frații Posteucă, Răvoiu, Cornel Ciobanu sau Radu Oprea. „Sperăm să lipim la lotul mare un nucleu de 4-5 jucători tineri din propria pepinieră”, a mai spus Lică. În cazul în care timpul va fi nefavorabil, este posibil ca meciul să fie mutat mâine dimineață.