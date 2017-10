„Noi, antrenorii, stăm mereu cu valiza făcută”

Întrebat dacă își simte amenințată poziția în cazul unui eșec cu Ceahlăul, Gache a declarat că încă din momentul în care a devenit antrenor al Farului poziția sa a devenit amenințată. „Noi, antrenorii de fotbal, stăm mereu cu valiza făcută. Însă am experiență și nu mă sperie nimic. De când mă știu, am luat viața în piept fără probleme. Am tot sprijinul domnului Gheorghe Bosînceanu, dar eu sunt omul care nu voi merge la nesfârșit dacă se consideră sau consider eu că sunt cel vinovat. Mă retrag și singur", a spus Gache.