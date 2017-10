Ninu şi Larie se pregătesc să betoneze apărarea Farului la Chiajna

Ninu și Larie se pregătesc să betoneze apărarea Farului la Chiajna

Noii fundași centrali ai „marinarilor” își doresc să nu primească gol nici în meciul de duminică, iar Farul să scoată cel puțin un punct. După ce s-au „încălzit” în partida cu Dunărea Giurgiu, Emil Ducu Ninu și Ionuț Larie vor avea parte, duminică, la Chiajna, de primul examen cu adevărat dificil din acest campionat. „Sper să obținem măcar un egal. Am încredere că nu vom primi gol. În disputa cu Dunărea Giurgiu, au existat unele neconcordanțe între mine și Larie, inerente însă, pentru că evoluăm de puțin timp împreună. La Chiajna sperăm să ne meargă mai bine jocul. Gazdele stau bine în atac, dar și noi avem echipă puternică și vrem să ieșim cu bine și din acest meci. Cred că cele două echipe care vor promova se vor decide în următoarele 4-5 etape”, a declarat Ninu. „Nu mi-e frică de forța de atac a Concordiei. Sper ca apărarea noastră să-și facă datoria și să nu luăm gol, pentru că ne va fi greu apoi să dăm două. Sper să mă înțeleg cu Ninu din ce în ce mai bine și să ajutăm echipa să promoveze”, a spus și Larie. Antrenorului Farului, Ștefan Stoica, va stabili lotul de 18 al „marinarilor” pentru disputa de la Chiajna astăzi, după antrenamentul de la ora 11. Constănțenii vor intra în cantonament în această seară, iar spre Chiajna vor pleca mâine. Meciul se joacă duminică, de la ora 11, în direct la sport.ro. Doar doi stoperi „Mourinho” a avut la antrenamentul de ieri 19 fotbaliști (Vlas, R. Sardescu - portari; Ninu, Larie, Gaston - fundași; Cristocea, Andrade, D. Prodan, Pantelie, Gârlă, B. Andone, B. Teekloh, Păcuraru, Pătrașcu, Henry, C. Matei - mijlocași; Chico, Doicaru, M. Ene - atacanți), iar aseară era așteptat la Constanța și Mățel, care a jucat, miercuri, la Tel Aviv, în partida de tineret Israel - România 1-1. Cu Mățel, lotul se ridică la 20 de fotbaliști, dintre care Ben Teekloh e suspendat, iar Gârlă încă nu e legitimat. Rămân așadar 18, dar, întrucât nu are la dispoziție decât doi fundași centrali, titularii Ninu și Larie, este posibil ca Stoica să renunțe la cineva dintre cei 18 (probabil Pantelie), pentru a-l opri pe tânărul stoper Tudorache (care va evolua astăzi la Farul II). Joacă Rastovac, astăzi, la Farul II? În meciul Farul II - CS Eforie, de astăzi, la „marinarii” mici ar putea evolua și fundașul central sloven Andrej Rastovac. Un alt jucător de la Farul II, care s-a aflat și în cercul echipei mari, stoperul Lucian Bubuleandră (22 ani), a ajuns la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”.