Nigerianul Kehinde Fatai a revenit la Farul

Atacantul de 19 ani s-a întors ieri la Constanța, după ce a participat la Campionatul Mondial Under-20 din Egipt, unde a atins faza optimilor de finală. Kenny Fatai a jucat în toate cele trei meciuri ale Nigeriei din grupă, cu Venezuela (0-1), Spania (0-2) și Tahiti (5-0), totalizând 139 de minute și un gol, în disputa cu Tahiti. În optimi, Nigeria a fost învinsă de Germania, cu 3-2, partidă în care Fatai a rămas doar rezervă. „A fost o experiență pozitivă pentru mine. Sunt mulțumit de ce am realizat, ținând cont că a fost și primul meu Campionat Mondial. Am înțeles că scouteri de la Olympique Marseille, de la o altă echipă franceză, de liga a doua, și de la Feyenoord s-ar fi interesat de mine”, a declarat Fatai, pentru „Cuget Liber”, ieri, după antrenamentul de după-amiază al Farului. Participând la Mondial și la cantonamentele premergătoare acestuia, atacantul nigerian nu a apucat să joace vreun meci pentru Farul în acest campionat, plecând la lot după stagiul de pregătire din Italia, la începutul lunii august. „Sunt la curent cu rezultatele echipei. Traversăm o situație grea, dar echipa e bună și trebuie să câștigăm cât mai multe meciuri”, ne-a spus Fatai. Nigerianul a revenit la pregătirea Farului de la antrenamentul de ieri după-amiază, al doilea al zilei, desfășurat pe terenul secund, cea mai mare parte pe ploaie. Au participat 22 de jucători (dintre care trei portari), revenind și juniorul Leu, oprit, luni, de la pregătire, de durerile în gât cu care se confruntă. În curs de refacere după accidentări, Rusmir și Vlas au avut program separat, alături de Mansur, și el cu ceva probleme medicale. În dimineața de ieri, pregătirea „marinarilor” a cuprins lucru în sala de forță și o sesiune scurtă pe terenul doi. Între fariști nu s-a mai regăsit vârful grec Giorgios Papadopoulos, la care antrenorul Marius Șumudică a renunțat încă de luni seară, convingându-se după un singur antrenament că elenul nu are cum să ajute echipa. Pe teren, Chico a avut probleme sciatice (durerile atingându-i și piciorul stâng) și s-a oprit din pregătire, însă, după-amiază, s-a simțit mai bine, lucrând cot la cot cu ceilalți jucători. Tot ieri, clubul a demarat negocierile cu mijlocașul Vasilică Păcuraru pentru renegocierea contractului său, tratative urmând a se purta și în această după-amiază. Altfel, patronul Farului, Giani Nedelcu, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că antrenorii de la Acade-mia de Fotbal, membrii TESA și personalul de întreținere sunt cu banii la zi, primindu-și drepturile salariale și pe luna septembrie. Președinte executiv interimar până când clubul va desemna o persoană care să ocupe acest post, Nedelcu ne-a spus, ieri, că încă nu a fost înscăunat un nou președinte. „Deocamdată, nu avem noutăți. Vom anunța când vom lua o decizie”, a arătat pa-tronul Farului. După demiterea lui Mircea Crainiciuc și eșuarea variantei „Marcel Lică”, s-a spus că și fostul jucător al Farului Tibi Curt ar fi în cărți, iar, de două zile, prezența la club a lui Constantin Neagu a alimentat speculațiile că acesta ar putea fi noul președinte. La prima conferință de presă pe care Giani Nedelcu a susținut-o la Constanța în calitate de patron al Farului, pe 11 iulie, a participat și Neagu, prezentat atunci ca vicepreședinte al Consiliului Director. Sunt însă și voci care susțin că Neagu nu va ocupa postul de președinte executiv.