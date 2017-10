Nicoliţă a semnat cu Aris Limassol

Nicoliță a semnat cu Aris Limassol

Ştire online publicată Miercuri, 28 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Bănel Nicoliță (32 de ani) este de azi noul jucător al lui Aris Limassol. Fostul internațional și-a pus semnătura pe un contract valabil pe un an cu formația cipriotă.După ce anul trecut ajunsese în liga a patra, la FC Făurei, iar apoi a retrogradat în liga a doua cu ASA Târgu Mureș, mijlocașul a prins un contract neașteptat în Cipru.Trecut prin carieră pe la Saint-Etienne și Nantes, Nicoliță va evolua în sezonul viitor la Aris Limassol."Am ales Aris pentru că a fost singura ofertă concretă pe care am avut-o. Am mai avut discuții cu două echipe din țară, dar am preferat să merg afară. Sunt pe final de carieră și m-am gândit la familia mea", a spus Nicoliță, pentru Digi Sport, săptămâna trecută. Atunci mai erau de pus la punct mici detalii între părți, dar ciprioții au fost paroliști. Drept urmare, Bănel a semnat azi cu echipa care a terminat pe locul 10 în prima ligă sezonul trecut.La noua sa echipă, fostul jucător al Stelei va fi coleg cu un alt român: în vârstă de 21 de ani, fundașul Andrei Radu a ajuns la Aris în vara anului trecut, iar în ultima ediție de campionat a bifat 24 de meciuri.37 de meciuri are Nicoliță pentru naționala României