Nicolae Forminte nu exclude întoarcerea la lotul olimpic de la Deva

Tehnicianul constănțean Nicolae Forminte ar putea reveni asupra deciziei de a demisiona din funcția de antrenor-coordonator al lotului național feminin de gimnastică, dacă va fi convins că este dorit cu adevărat la Deva. De altfel, Mariana Bitang, care s-a întors la lot, alături de Octavian Belu, a avut o primă discuție cu Forminte, „încercând să deschidă canale de comunicare”. „Cât timp nu mi se va cere să mă dezbrac în public, să mă aplec atât de mult încât să mi se blocheze spatele, să îngenunchez și să mă târăsc, colaborarea ar putea continua. Până la un anumit punct, pot face compromisuri cu demnitatea”, a spus Nicolae Forminte. Antrenorul a declarat ieri, la Constanța, că plecarea de la Deva nu e legată de orgoliul său, cum a susținut președintele Federației, Adrian Stoica, afirmație pe care Forminte a calificat-o drept „un apel patetic, ce nu-și are rostul”. „Când se apelează la sprijinul altor specialiști, consider că e normal să-ți dai demisia. Nu trag cu dinții de postul de coordonator, dar consider că mi s-a făcut o nedreptate. E dureros cum s-a procedat cu mine în ultimul Birou Executiv. Eu sunt mulțumit de ce am realizat în cei cinci ani cât am condus lotul. Am obținut maximul posibil. Dar, cum se spune, maurul și-a făcut datoria, maurul poate să moară”, a declarat Forminte. Tehnicianul a afirmat că se înțelege bine cu Belu și Bitang, „nu există niciun fel de antipatie sau reticență a mea față de ei”, astfel că presupusul lor conflict nu e decât „o diversiune aruncată aiurea”. Acceptă o altă discuție Așadar, hotărârea lui Forminte de a demisiona nu e definitivă, mingea fiind acum în terenul federalilor. „S-a spus că nu mi s-a cerut să plec, că e nevoie de mine în continuare la lot, dar lucrurile încă nu sunt foarte clare în această privință. Accept o altă discuție, în care să mă facă să înțeleg cum va decurge situația și care va fi poziția mea. Până acum, doar doamnele Mariana Bitang și Anca Grigoraș m-au contactat, a doua trimițându-mi un e-mail. Dacă nu se va găsi modalitatea de mă convinge, rămân demisionar. Demisia a fost un gest de maximă bună creștere și de respect față de cei care m-au numit”, a spus Forminte, care și-a adus contribuția, ca antrenor principal sau ca tehnician în echipa lui Belu și Bitang, la obținerea a 81 de medalii la senioare. Iar la junioare, are rolul său în câștigarea a 23 de medalii. A avut semnale că i se pregătește ceva Tehnicianul a avut semnale că i se pregătește ceva dinaintea Comitetului Executiv. „După Europene am simțit că se poate întâmpla ceva. Iar când, la Izvorani, s-a desfășurat o acțiune de amploare, lotul fiind vizitat de multe personalități, fără ca eu să știu ceva, totul a fost clar”, a dezvăluit Forminte. În Comitetul Executiv, i s-a reproșat că lucrurile nu au mers cum trebuie la ultimele trei competiții majore, însă Forminte aduce în apărarea sa cauze obiective, precum accidentarea neprevăzută a vedetei lotului, Sandra Izbașa. „Când își pierzi sportiva numărul unu, nu mai poți avea aceleași rezultate. Ca și în cazul lui Michael Schumacher, care, de când nu mai concurează pe un Ferrari, nu mai ocupă locuri înalte”, a punctat Forminte, care, dacă nu se va reîntoarce la Deva, ar putea antrena în străinătate, excluzând, din rațiuni financiare, revenirea la CS Farul Constanța. „Chiar dacă îmi doresc, nu pot rămâne la Farul. Cu un salariu de 1.000 de lei pe lună nu pot asigura un trai bun familiei mele”, a spus Forminte. *** „Pentru mine, a fost o cinste și o onoare că am coordonat cinci ani lotul național de gimnastică. Nu am demisionat din orgoliu, însă, da, sunt orgolios, mândru și demn, pentru că fără aceste atribute nu poți reprezenta tricolorul. Decizia de a pleca de la Deva nu a fost ușoară. Cât timp am fost antrenor coordonator, îmi reproșez că poate prea am încercat să fac pe plac la toată lumea” *** „Nu mi s-a urcat la cap și nu vreau neapărat să fiu antrenor-coordonator. Sunt ultimul care le-ar putea contesta valoarea și profesionalismul lui Belu și Bitang. Mai bine de 80% din drumul lor, am fost parteneri. Acum cinci ani, când am preluat echipa României, așa cum era, am dat poate dovadă de inconștiență. Practic, atunci lotul nici nu exista. Nu aveam la dispoziție nicio senioară. Eu, dacă plec, las o echipă de senioare, pe care le-am crescut de la junioare. Am mers din compromis în compromis, pentru că altfel nu se putea” Nicolae Forminte