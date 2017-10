Nicolae Forminte a demisionat, revin Belu şi Bitang

Nicolae Forminte a demisionat, revin Belu și Bitang

Decizia Federației Române de Gimnastică din Comitetul Executiv de ieri de a-i angrena în activitatea de pregătire a lotului feminin de gimnastică și pe Octavian Belu, Mariana Bitang și Anca Grigoraș a dus la demisia antrenorului-coordonator, constănțeanul Nicolae Forminte. „Mi-am înaintat demisia și am solicitat suspendarea din Biroul Federal. Nu mai mă regăsesc în strategia de pregătire pentru Jocurile Olimpice din 2012. Atâta timp cât Federația a solicitat sprijinul lui Belu și Bitang, înseamnă că nu mai are încredere în mine, astfel că locul meu nu mai e la Deva. Oricum, am satisfacția că las în urmă niște copii buni, cu potențial, iar lotul este într-o stare mult mai bună decât atunci când l-am preluat, în urmă cu cinci ani”, a declarat Forminte, care intenționează să susțină zilele acestea o conferință de presă la clubul Farul, pentru a explica pe larg motivele demisiei. Președintele FRG, Adrian Stoica, a declarat că, după demisia lui Forminte, lotul feminin va fi coordonat de Belu, Bitang și de directorul tehnic Anca Grigoraș. „Intenția Federației a fost să corecteze niște lucruri care nu mergeau la lotul feminin, cel puțin la ultimele trei competiții majore. Nu a spus nimeni că îl dă afară pe Nico-lae Forminte. Anunțul lui reprezintă o decizie personală. Nu cred că s-a întâmplat nimic spectaculos, cu excepția orgoliilor unei persoane”, a spus Stoica.