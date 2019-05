Nicolae Dobre: „Oina, sportul naţional al României, se va practica în India”

Nicolae Dobre: „Oina, sportul național al României, se va practica în India”

Președintele Federației Române de Oină, constănțeanul Nicolae Dobre, a declarat, sâmbătă, pentru Agerpres, că sportul național al României se va practica în curând în India, reprezentanții țării asiatice urmând să ajungă la sfârșitul acestei luni la București pentru a învăța regulile și principiile de desfășurare ale oinei.







„Sportul național al României a ajuns în India, am trimis deja mingi și bastoane acolo. În India s-a constituit un ONG care se numește Federația Indiană de Oină. Chiar dacă nu are statut de federație, pentru că este prea devreme, acest ONG se va ocupa de dezvoltarea oinei în India. Am fost contactat de reprezentanții indieni, eu am făcut demersurile pentru obținerea vizelor, iar dânșii vor veni pe 26 mai în România pentru a învăța toate regulile sportului nostru național. Ulterior, când se vor disputa primele meciuri de oină în India vom fi și noi invitați acolo. Este un prim pas, dar unul foarte important, pentru că în prezent oina se mai practică în afară de România doar în Republica Moldova”, a spus președintele FRO.







„India este țara unde cricket-ul este un sport uriaș. Există un interes enorm, iar având în vedere populația Indiei, care se ridică la peste un miliard, suntem siguri că este loc și pentru oină, un sport care la fel ca și cricket-ul se joacă tot cu bastonul și mingea. În acest ONG de care spuneam, sunt persoane care au introdus în India și alte sporturi asemănătoare, cum este baseball-ul. Au descoperit acum oina și vor să o introducă acolo. Noi îi vom ajuta, bineînțeles. Este ceva senzațional ca sportul național al României să se practice în India. De altfel, cât de curând, oina poate ajunge și în Anglia, pentru că peste câteva săptămâni vor veni la Cupa Transilvaniei 20 de tineri englezi care doresc să învețe sportul nostru. Deci, încet-încet ne dezvoltăm și în străinătate”, a adăugat Nicolae Dobre.