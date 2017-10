Nicolae Dică a sărbătorit atingerea a 100 goluri marcate în Liga I

Prin cele două goluri marcate în poarta Ceahlăului Piatra Neamț, Nicolae Dică a urcat la 100 numărul golurilor înscrise pe prima scenă fotbalistică a țării.Conducerea tehnică și executivă a clubului FC Viitorul, împreună cu jucătorii, i-au făcut o surpriză celui mai titrat jucător din lotul formației constănțene, oferindu-i un tort înaintea ședinței de pregătire de miercuri după-amiază.„Mă bucur că am ajuns la această cifră. Era un obiectiv de al meu și îmi doresc să mai înscriu, să nu rămân doar la o sută de goluri. Am marcat multe goluri importante, dar cel mai important pentru mine în Liga 1 este cel reușit în 2005, la meciul cu Timișoara, când am câștigat (scor 2-1) și am sărbătorit la final cu Steaua un nou titlu de campioni”, a afirmat Nicolae Dică.În afara celor 100 de goluri înscrise în Liga I, Nicolae Dică mai are și 9 goluri marcate în tricoul naționalei României.