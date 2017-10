România - Uruguay 15-12, la Campionatul Mondial de rugby, divizia a doua valorică

Niciun eseu, meci decis de transformeri

Echipa națională de rugby juniori sub 20 de ani a României a pășit cu dreptul în turneul Junior World Rugby Trophy, cel de-al doilea eșalon valoric al Campionatului Mondial, care este găzduit, săptămâna aceasta, de capitala Rusiei, Moscova. „Stejăreii” antrenați de Alexandru Achim, Ion Viorel și Dumitru Livadariu s-au impus, cu scorul de 15-12 (6-6), în fața reprezentativei Uruguay-ului, într-un meci contând pentru Grupa A. Toate punctele României au fost marcate din lovituri de penalitate, transformate de Conache (3) și Pătrașcu (2). În XV-le titular, s-au regăsit și doi rugbiști de la RCJ Farul Constanța, Filip Lazăr și Vali Mototolea, în timp ce un alt farist, Florin Sasu, a fost rezervă. „Sunt mulțumit de rezultat, dar, cu puțină atenție și concentrare, puteam câștiga la o diferență mult mai clară. Am dominat jocul, mai ales pe pachetul de înaintare”, a declarat antrenorul Alexandru Achim. România mai are de jucat două meciuri în grupă, cu Italia, pe 22 mai, și cu Papua Noua Guinee, pe 26 mai. Finalele sunt programate în data de 30 mai.