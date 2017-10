Nici Săgeata Năvodari nu are drept de promovare!

Șoc la Năvodari! Direcția Juridică a Federației Române de Fotbal a inclus-o și pe Săgeata, vice-lidera seriei întâi a Ligii a II-a la fotbal, pe lista echipelor care nu au drept de promovare timp de trei ani competiționali, din momentul afilierii. Inițial, Săgeții îi fusese acordat drept de promovare în acest sezon, spre deosebire de Viitorul Constanța, care a fost respinsă din prima. Ieri însă, ca reacție la „cele apărute în mass-media”, Federația a revenit cu o precizare, făcând o „rectificare în privința situației clubului CS Săgeata Năvodari”. Potrivit Direcției Juridice a FRF, operațiunea juridică efectuată de Săgeata anul trecut „nu este susceptibilă de încălcare a principiilor menționate în art. 5 bis din regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice”, însă, „în urma verificărilor efectuate, rezultă că, în anul 2009, CS Săgeata Stejaru a obținut dreptul de participare în Liga a 2-a fără a fi respectat principiul meritului sportiv. În concluzie, CS Săgeata Năvodari nu are dreptul de a participa într-o categorie superioară pentru o perioadă de trei ani competiționali, începând cu sezonul 2009 / 2010”, după cum se arată pe site-ul oficial al FRF. Dumitru Rida, președintele Consiliului Director al Săgeții Năvodari, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că operațiunile juridice efectuate de Săgeata au fost în regulă și acceptate de Federație, astfel că echipa din Năvodari va face recurs la această hotărâre. „E dezastru național dacă s-a ajuns ca, în România, legile să funcționeze retroactiv. La vremea respectivă, noi am făcut schimb de locuri cu Buftea, operațiune care a fost regulamentară. Anul trecut, dosarul de licențiere pentru Liga 1 ne-a fost respins pe probleme de infrastructură, nicidecum pentru motivul Buftea. Și operațiunea juridică din 2010, prin care am absorbit clubul din Năvodari, este în regulă. Vom face sesizare la Federație și recurs. Am muncit atâția ani, iar acum, când suntem aproape de Liga 1, ne vedem puși în situația de a nu putea promova”, ne-a spus Dumitru Rida.