Nici LPS, nici Szemerjai, nici judo-ul constănţean nu merită mizerii!

2

@parinte

Draga domnule parinte, sunt perfect de acord ca au trecut vremurile comunismului, cu frica invocata de dvs. De aceea, ma surprinde faptul ca dvs alegeti aceasta cale a comunicarii, ascuns in spatele tastaturii. Eu va spun cine sunt, ma gasiti la redactie oricand pentru dialog, in timp ce dvs, cel ce invocati adevarul, va ascundeti. Repet, va astept oricand la redactie si sa discutam pe documente, nu pe acuze de la colt de strada. Spre exemplu, as dori sa vad o cerere din partea dvs, inregistrata la secretariatul LPS, prin care ati solicitat o sedinta cu parinti, profesorii de la judo si conducerea liceului, iar aceasta sedinta v-a fost refuzata. Sincer, nu cred ca dl Szemerjai v-a refuzat cerinta sau ca ar proteja pe cineva. Insa, atunci cand acuzi pe cineva, trebuie sa si demostrezi acest lucru. Mingea e in terenul dvs! In rest, sa auzim de bine!