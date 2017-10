„Nici criza nu ne opreşte să facem performanţă!“

Gigi Pambuca, președinte al Asociației Județene de Lupte Constanța:

„Nici criza nu ne oprește să facem performanță!“

Președintele Asociației Județene de Lupte Constanța, Gigi Pambuca, a făcut bilanțul performanțelor sportivilor pe anul 2010, iar concluzia este următoarea: grație zecilor de medalii, Constanța a devenit un punct important pe harta luptelor din România. Luptătorii constănțeni încheie anul 2010 cu rezultate foarte bune, iar acest lucru nu poate decât să îl bucure pe președintele asociației județene, Gigi Pambuca. „Bilanțul pe 2010 este unul excelent. Sportivii noștri au câștigat 13 titluri de campioni naționali (Constanța - 8, Mangalia - 4, Medgidia - 1), 10 medalii de argint și 14 de bronz, obținând și un loc VIII la Campionatul European. De asemenea, furnizăm 15 sportivi la loturile naționale ale României, la diferite nivele. Prin prisma acestor rezultate, pot spune, fără a fi acuzat de lipsă de modestie, că, pe harta luptelor din România, Constanța este un reper foarte important. În spatele acestor medalii, stau sute și mii de ore de muncă, în sală, pe saltea, și doresc pe această cale să le mulțumesc pentru implicare și antrenorilor: Ioan Giuglea, care este și director executiv al AJL, Ioan Bărbătei, Valentin Dobrin, de la LPS Constanța, Vasile Dușu, de la CS Farul, Marian Oancea, de la CS Mangalia, și Daniel Toader, de la CSS Medgidia. Este și meritul lor că s-au obținut performanțele respective. Nu în ultimul rând, vreau să-i amintesc și pe oamenii din umbră, pe cei care, într-o perioadă grea, marcată de criza economică, au găsit resursele financiare pentru a fi alături de luptele constănțene: SC Pambu Security, frații Ionuț și Lucian Luca, de la Mangalia, Mugurel Dumitru, de la Hotel Royal Costinești, Ghiuri Orlando (SC Sorla), Adam Trantu (SC Trant Com) sau dl. Dică, de la SC Eolica Dobrogea. Împreună, am reușit să-i mobilizăm pe sportivi, să-i determinăm să dea tot ceea ce au mai bun, iar efortul colectiv a generat medaliile din campionate. Mă bucur că am punctat pentru oraș, menținem performanța la Constanța la un nivel ridicat”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele Pambuca. Reprezentant al „noului val”, tânărul conducător al AJL spune că asociația gestionează resursele luptătorilor numai până la nivel de juniori. „Suntem responsabili cu selecțiile, creștem copii, îi ajutăm să se perfecționeze, să devină campioni, apoi îi direcționăm către cluburile mari de seniori, gen Steaua sau Dinamo. Poate că, într-o zi, va fi și o echipă de seniori pe litoral”, a explicat Gigi Pambuca. *** Pentru 2011, an preolimpic, obiectivul principal este participarea onorabilă la turneele finale al Campionatelor Europene și Mondiale de cadeți. „Avem sportivi tineri, de mare performanță, de ce nu am spera la medalii?”, a mai spus președintele Pambuca, fost luptător, la rându-i, pentru două țări: România și Italia.