Neymar, învinuit de fraudă și corupție în transferul de la Santos

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătorul Barcelonei, Neymar este acuzat de fraudă și corupție în urma transferului său de la Santos, informează Gazeta Sporturilor.Transferul pe Camp Nou a costat 57 de milioane de euro, dar suma reală ar fi fost de 83,3 milioane. Procesul a fost declanșat de firma DIS care deținea 40% din drepturile federative.Neymar este pus sub acuzare de procuratura din Spania. Acesta va fi citat de Judecătorul Curții de Instrucție numărul 5 din cadrul Curții Supreme în dosarul transferului său din anul 2013."Simțim că am fost trădați de Neymar. Suntem victimele unei fraude dezgustătoare și unei corupții private și avem încredere în justiția spaniolă. Regretăm că un jucător atît de talentat ca el, idol în toată lumea și cu care aveam o relație foarte bună, s-a lăsat folosit", a declarat Roberto Moreno, șeful firmei DIS.Santos cere la FIFA o despăgubire de 42 de milioane de euro și jumătate de an de suspendare pentru Neymar.