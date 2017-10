„Nerespectuoase”

Echipa de handbal feminin CS Tomis Constanța susține, astăzi, în Sala Sporturilor, partida din etapa a doua a Ligii Naționale, cu Oltchim Rm. Vâlcea, campioana en-titre. În prima rundă, constănțencele, antrenate de Dumitru Muși și Ion Pușcașu, au câștigat la Roman, pe terenul lui HCM, cu 24-22. „Trebuie să credem în noi. Ne va fi foarte greu, dar și Urziceni, și Gloria Bistrița, la fotbal, au crezut în ele și au învins Steaua și Dinamo. Fetele să fie hotărâte, să nu cedeze și să nu fie «respectuoase» cu adversarele. Dacă se vor sacrifica, voi fi mulțumit, indiferent de rezultat“, a declarat, ieri, la conferința de presă de început de campionat, Dumitru Muși. „Va fi și un meci al orgoliilor, între antrenorii Naționalei, Muși și Tadici“, a completat Elena Frîncu, directorul executiv al DSJ Constanța. În meciul care se va disputa de la ora 11, în Sala Sporturilor, CS Tomis le are accidentate pe Strungaru și Rombescu, iar Jerebie și Văduva nu sunt la potențial competitiv. Semifinale în Challenge Cup În noul sezon, CS Tomis își propune în campionat o clasare europeană, iar în Challenge Cup atingerea cel puțin a semifinalelor. „Față de anul trecut, vrem să abordăm jocurile cu mai multă încredere și să avem mai multă omogenitate. Ne propunem să ne clasăm până în locul cinci, deși adversarele noastre s-au întărit considerabil. Sperăm să atragem spectatori mai mulți“, a declarat directorul executiv Traian Bucovală, care a subliniat sprijinul deosebit de care se bucură CS Tomis din partea președintelui Gheorghe Slabu și a DSJ Constanța. „Deși nu aș vrea și sunt primul căruia nu îi convine, cred că și în acest an Tomis va fi o participantă de mijlocul clasamentului. Adversarele s-au fortificat. Însă noi sperăm să infirmăm calculul hârtiei”, a spus și Dumitru Muși. În acest sezon, Liga Națională va fi formată din 13 echipe, prin retragerea formației din Sibiu.Echipa de handbal feminin CS Tomis Constanța susține, astăzi, în Sala Sporturilor, partida din etapa a doua a Ligii Naționale, cu Oltchim Rm. Vâlcea, campioana en-titre. În prima rundă, constănțencele, antrenate de Dumitru Muși și Ion Pușcașu, au câștigat la Roman, pe terenul lui HCM, cu 24-22. „Trebuie să credem în noi. Ne va fi foarte greu, dar și Urziceni, și Gloria Bistrița, la fotbal, au crezut în ele și au învins Steaua și Dinamo. Fetele să fie hotărâte, să nu cedeze și să nu fie «respectuoase» cu adversarele. Dacă se vor sacrifica, voi fi mulțumit, indiferent de rezultat“, a declarat, ieri, la conferința de presă de început de campionat, Dumitru Muși. „Va fi și un meci al orgoliilor, între antrenorii Naționalei, Muși și Tadici“, a completat Elena Frîncu, directorul executiv al DSJ Constanța. În meciul care se va disputa de la ora 11, în Sala Sporturilor, CS Tomis le are accidentate pe Strungaru și Rombescu, iar Jerebie și Văduva nu sunt la potențial competitiv. Semifinale în Challenge Cup În noul sezon, CS Tomis își propune în campionat o clasare europeană, iar în Challenge Cup atingerea cel puțin a semifinalelor. „Față de anul trecut, vrem să abordăm jocurile cu mai multă încredere și să avem mai multă omogenitate. Ne propunem să ne clasăm până în locul cinci, deși adversarele noastre s-au întărit considerabil. Sperăm să atragem spectatori mai mulți“, a declarat directorul executiv Traian Bucovală, care a subliniat sprijinul deosebit de care se bucură CS Tomis din partea președintelui Gheorghe Slabu și a DSJ Constanța. „Deși nu aș vrea și sunt primul căruia nu îi convine, cred că și în acest an Tomis va fi o participantă de mijlocul clasamentului. Adversarele s-au fortificat. Însă noi sperăm să infirmăm calculul hârtiei”, a spus și Dumitru Muși. În acest sezon, Liga Națională va fi formată din 13 echipe, prin retragerea formației din Sibiu.