Liga Campionilor la volei feminin

Nepoata miliardarului turc Dogan va juca împotriva campioanei României

Zeița Fortuna nu a ținut câtuși de puțin cu CSU Metal Galați și i-a hărăzit, la tragerea la sorți a partidelor din play-off-ul de 12 al Ligii Campionilor la volei feminin, un adversar de temut: Fenerbahce Istanbul (Turcia), o echipă multinațională, la care joacă o campioană mondială și vicecampioană olimpică (rusoaica Ekaterina Gamova, desemnată, doi ani la rând, cea mai bună jucătoare din lume pe postul ei), nepoata mogulului presei din Turcia, Dogan (Celin Dogan) și chiar o fostă sportivă a Metalului de anul trecut (belgianca Frauke Dirickx). În plus, toate voleibalistele autohtone sunt componente ale naționalei Turciei, iar Natașa Osmokrovic a mai evoluat la cele mai tari echipe din Italia, Novara și Bergamo, și e vedeta reprezentativei Croației. Meciul tur va avea loc pe 10 februarie, la Galați, iar returul, o săptămână mai târziu, la Istanbul, într-o sală de 10.000 de locuri, în care suporterii creează o atmosferă infernală. Fenerbahce e într-o formă de zile mari, pierzând în acest sezon al Ligii Campionilor doar două seturi din șase me- ciuri. Echipele calificate mai departe vor juca tot dublă manșă eliminatorie, în Top 6 (3 și 10 martie), iar formațiile câștigătoare în acea fază obțin calificarea în turneul Final Four. Acesta a fost atribuit ca organizare, în zilele de 3 și 4 aprilie, clubului RC Cannes (Franța), care va evolua, astfel, direct în semifinale.