Neil Kelly, noul antrenor al RCJ Farul Constanţa

Neil Kelly, noul antrenor al RCJ Farul Constanța

RCJ Farul Constanța are, începând de ieri, un nou antrenor principal. Este vorba despre Neil Kelly, sub comanda căruia „marinarii“ speră să readucă pe litoral titlul național. Născut în Anglia, la data de 10 mai 1962 în localitatea Wakefield, Neil Kelly va supraveghea toate echipele și întregul staff tehnic al clubului dobrogean, care - promite noul antrenor principal al Rugby Club Județean Farul Constanța - va deveni foarte competitiv prin evoluții săptă-mânale. între 2004 și 2008, tehnicianul a fost antrenor asistent în Irlanda, la Ulster Rugby, urmând ca, în 2010, să devină antrenor asistent în Anglia, la Doncaster RFC, iar în 2011, antrenor asistent al naționalei de rugby a Namibiei. În prezent, el este din 2012 antrenor asistent al naționalei române de rugby, responsabil cu defensiva. „Am semnat un contract pe doi ani. Sunt foarte încântat de rolul pe care mi l-am asumat. Cred că ne vom înțelege cu toții foarte bine. Știu că Farul este o echipă foarte ambițioasă, dar care a avut și ani mai puțin buni. Suntem însă foarte încrezători în rezultatele pe care le vom avea. Acesta este un nou început pentru noi toți și aș vrea să se înțeleagă faptul că trebuie să ne schimbăm și că putem avea succes. Sunt foarte bucuros, pentru că avem toate ingredientele succesului, acum și aici”, a declarat, ieri, într-o conferință de presă, noul antrenor. „Dacă intru într-o competiție, vreau să o câștig. Nu vreau să pierd”. Astfel a lămurit antrenorul englez cu privire la o posibilă clasare, nu pe locul întâi, în sezonul următor. „Va fi o organizare diferită într-un context diferit, cu scopul de a da rezultatele propuse. Clubul încearcă să construiască. Împreună, vom încerca să clădim anul acesta ceea ce nu s-a reușit anul trecut. Am stabilit ținte înalte pentru jucătorii mei și mă aștept la mult din partea lor. Și ei la rândul lor își doresc să ajungă sus. Echipa Farul va fi foarte com-petitivă, vom evolua săptămânal”, a continuat Neil Kelly. Președintele RCJ Farul, Cristinel Dragomir, a adăugat că, în noul sezon, obiectivul este câștigarea titlului național. „Proiectul nostru aproape că a prins contur. Optimist ca întotdeauna, cred că suntem în măsură ca, la începutul lui ianuarie, să pregătim anul competițional. Avem finanțare din partea Consiliului Județean Con-stanța și a RAJA, avem o bază care arată din ce în ce mai bine, entuziasm în jurul echipei și un antrenor pe măsură. Sper ca spiritul anglo-saxon să se vadă și pe teren. Credem că la Cupa Mondială din 2015 vor fi mulți jucători de la Farul. Dacă începem să jucăm rugby de calitate, rezul-tatele și spectatorii vor veni. Anul trecut, am rămas datori atât față de CJC, cât și față de suporteri. Acum facem un efort extraordinar pentru a redeveni câștigători”, a spus Dragomir. La conferință, a fost prezent și directorul administrativ al RCJ Farul, Florian Constantin, care a punctat faptul că „Neil are pro-bitatea profesională de a conduce antrenamentul. Această tenaci- tate specifică inițiatorilor acestui sport (englezii) trebuie transmisă spiritului latin”. Jucătorii RCJ Farul în sezonul 2014 sunt: Onal Agiacai, Adrian Apostol, Vlad Bădălicescu, Ciprian Că-plescu, Andrei Gaiță, Adrian Ion, Nicolae Ion, Andrei Ilie, Eugene Jantjies, Andrei Mahu, Robert Neagu, Valentin Mototolea, Igor Orghianu, Cătălin Pastramă, Cris-tian Constantin Petre, Ionuț Pui-șoru, Comsin Rațiu, Florin Bogdan Sasu, Petre Tamba, Renaud Van Neel, personalul tehnic însemnând Neil Kelly (antrenor principal), Petre Cristea Constantin (antrenor secund, fost căpitan al naționalei), Dumitru Marian și Virgil Năstase. În afară de cei 20, lotul va fi completat cu alți 11 jucători pe următoarele poziții, cu care clubul a declarat că se află în discuții avansate: 1 pilier, 2 taloneri, 1 linia a II-a, 2 linia a III-a (1 flanker și 1 număr 8), 1 uvertura (număr 10), 1 aripă, 2 centri, 1 fundaș. Reprezentanții clubului au mai precizat că jucătorii aflați sub contract cu RCJ Farul care pot juca la Năvodari sau la Mangalia sunt: Cristian Cornei, Liviu Dumitru, Florin Ion, Ștefan Marin, Cristian Ogea, Marian Pîrvu, Ion Sărăcilă, Albert Stiopei, Sabin-Florin Strătilă, Ovidiu Tinca, Răzvan Olescu.