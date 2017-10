Negocierile pentru preluarea Farului de către Ioan Niculaie nu se confirmă

Ieri, a fost aruncat pe piață zvonul cum că Ioan Niculaie, patronul lui FC Ploiești, va negocia zilele acestea preluarea Farului. Ambele părți au infirmat însă tratativele. Potrivit unui ziar central de sport, surse autorizate susțin că patronul grupării prahovene ar putea folosi locul în Liga 1 pe care-l va câștiga cu FC Ploiești pentru a salva formația constănțeană, la care va duce și cei mai buni jucători din actuala echipă a lui Ion Moldovan. Însă, atât din partea Ploieștiului, cât și de la Farul, zvonul a fost infirmat. „Aceste afirmații sunt intenții clare de a crea o atmosferă dușmănoasă la nivelul municipiului Ploiești, împotriva mea și a echipei cu acea «negociere în zilele următoare cu Farul Constanța». Precizez că nu am mai discutat cu domnul Bosîn-ceanu din vara anului 2008 și în niciun caz pe probleme de fotbal”, a spus Ioan Niculaie. „Am mai fost chestionat pe această temă, acum câteva zile, de un ziarist. Am răspuns că, personal, nu am cunoștință de așa ceva, că nu a fost niciun fel de discuție. Nu știam atunci dacă Ioan Niculaie ar avea o asemenea intenție și nici nu am reușit să vorbesc apoi cu dânsul, întrucât am plecat în străinătate. Însă, dacă șeful lui FC Ploiești înțeleg că a prezentat astăzi (n.n. - ieri) un punct de vedere care exclude cele vehiculate în presă, iar din partea mea de asemenea nu e nimic, înseamnă că totul e doar o speculație”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, principalul finanțator al Farului, Gheorghe Bosînceanu, membru în Consiliul Director. „Eu nu am discutat cu nimeni așa ceva. Cred că e o afirmație fără acoperire. Când vom avea înțelegeri contractuale clare, vom anunța. Deocamdată, nu e nimic”, ne-a spus și Dumitru Manole, președintele Consiliului Director al clubului constănțean. Dumitru Manole a infirmat și alte zvonuri care circulă prin Constanța în acest moment, care-l dau pe Petre Buduru președinte la Farul, iar în cărți pentru postul de antrenor pe Petre Grigoraș sau Denis Șerban. Altfel, nici ieri Farul nu a primit un răspuns de la TAS în cazul „Nocturna”, deși data limită era 18 mai. Vizavi de această situație, au apărut unele voci care susțin că, de fapt, echipa constănțeană nu ar fi făcut apel la Lausanne, ceea ce e total fals și absurd. Pe baza documentelor, suntem în măsură să confirmăm că Farul a întreprins și plătit acest demers, așteptând acum verdictul forului din Elveția, care, din diverse motive, întârzie. În ultimul document trimis clubului, înregistrat de FC Farul cu nr. 800/22.04.2009, se menționează, negru pe alb, sub semnătura lui Louise Reilly, că, în cauza CAS 2008/A/1673 CS FC Farul vs. FC Poli Iași, perioada de soluționare a fost prelungită până pe 18 mai.