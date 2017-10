Neculai Tănasă este noul preşedinte al FC Farul

4

un jegos ordinar

si a batut jok de mangalioti si a furat cu tusac cat au putut si a trimis ekipa in liga 4 rusine in mm de imputit sa iti dea d zeu dupa magariile care le ai facut si ca sa vezi ce jeg esti iti spun doar atat ,,ai stat in pat cu fisa lu minca ,,,umflata aia,,,eu nu as sta nici pt mii de euro ma cu grasa aia umflaata dar tu te ai,,,injosit ca erai un muritor de foame,,,lesinatule,,,nimic nu vei face in viata ,,doar manarii! infectule