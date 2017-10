Necazurile s-au ținut lanț în familia lui Patrick Ekeng! Dinamovistul a murit în ziua înmormântării fratelui său!

Ştire online publicată Luni, 09 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Fratele lui Patrick Ekeng a ajuns în România și s-a oprit la stadionul Dinamo. Alături de Mircea Rednic, el a intrat pe terenul unde fratele său a trăit ultimele momente din viață.”Tot Camerunul este trist. Întreaga lume este tristă. Dar este foarte mândră de această mobilizare și afecțiunea pe care ați arătat-o. Acest lucru însemnnă mult pentru familia sa, soția sa, copilul său, mama sa, surorile sale. Patrick a iubit Dinamo. În ultima discuție pe care am avut-o cu el pe 20 aprilie, după golul marcat de el și care a făcut ca Dinamo să se califice în finala Cupei României, era foarte mândru că a reușit să își arate la Dinamo calitățile sale. Vă mulțumescu pentru toată dragostea pe care ați arătat-o. Nu a jucat mult timp aici, dar voi l-ați adoptat, l-ați iubit. Vă mulțumesc mult pentru acest lucru! Să nu îl uitați niciodată pe Patrick! Am încredere în voi. Știu că va rămâne în inimile voastre. Din generație, în generație el nu va fi uitat pe acest stadion. Nu știam înainte de Dinamo, dar datorită fratelui meu am învățat să iubesc Dinamo. Iubesc Dinamo București! El a murit în tricoul lui Dinamo, pentru voi, pentru club și sper că jucătorii vor câștiga finala Cupei. Vă voi susține. Toată familia lui Patrick Ekeng vă va susține. Voi fi mereu alături. Sunteți un club extraordinar, v-am urmărit meciurile la televizor, voi continua să le urmăresc pentru că fratele meu va trăi prin fiecare dintre voi”, a spus fratele lui Patrick Ekeng, informează dolce-sport.ro.Mama lui Ekeng, Celine Chembi, tocmai se întorcea de la înmormântarea unuia dintre frații lui Patrick, când a primit telefonul cu teribila veste...