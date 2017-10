Farul a plecat ieri în Cipru, pentru un cantonament de zece zile

„Ne vom salva de la retrogradare”

Jucătorii Farului au plecat ieri în cantonamentul de zece zile din Cipru optimiști că antrenamentele și meciurile de la Ayia Napa îi vor ajuta să nu aibă probleme cu retrogradarea. De astăzi și până pe 25 ianuarie, „rechinii“ dau uitării frigul din țară și se pregătesc, sub soare, la 17-18 grade Celsius. Lotul Farului, format din 25 de jucători, a părăsit ieri Constanța, cu autocarul, cu destinația București, puțin după ora 14. Seara, la ora 21,20, „rechinii” au avut avion de pe „Henri Coandă” spre Larnaca, de unde s-au îndreptat apoi către Ayia Napa, locul de cantonament. Din grupul de 28 stabilit inițial, atacantul Dani Chigou, accidentat și bolnav, a rămas acasă, în pregătire cu Farul II. Mijlocașul Ben Teekloh va ajunge în Cipru peste câteva zile, după ce-și va rezolva problema cu viza, în vreme ce atacantul Chico a sosit direct în Insula Afroditei, din Portugalia. S-ar bucura să joace iar cu Cristocea „Ca de fiecare dată, mergem în Cipru să ne pregătim bine pentru returul de campionat. E o perioadă grea, peste care trebuie să trecem cu bine. Sperăm să fie mult mai cald decât la Constanța, de aceea și mergem în Insula Afroditei. Altfel am fi rămas aici, să alergăm prin zăpadă”, a declarat, la plecare, mijlocașul Dinu Todoran. Dinu nu a dorit să comenteze campania de achiziții a Farului, spunând că „avem oameni care se pricep la jucători”, dar a arătat că fotbaliștii noi trebuie să demonstreze că merită să joace la Farul. Todoran s-ar bucura să evolueze iar cu foști jucători ai Farului, și nu numai cu Cristocea, dorit de la Steaua, ci și cu „Liviu Mihai sau Pașcovici, care au fost jucători foarte importanți pentru Farul”. Dinu crede că Farul se va salva de la retrogradare Fără accidentări Portarul George Curcă speră ca pregătirea din Cipru să iasă bine și să nu se accidenteze niciun jucător. „Avem un retur foarte greu, pe care vrem să-l abordăm cum trebuie și să ne salvăm de la retrogradare. Să sperăm că în Cipru va fi mai cald. Campania de achiziții e bună până acum. Sunt prieten foarte bun cu Cristocea și m-aș bucura dacă ar reveni la Farul. Ne vom salva cu siguranță de la retrogradare, le promitem fanilor acest lucru”, a declarat Curcă. Idolul lui Marx este Lucio Din lotul de Cipru face parte și tânărul brazilian (20 de ani neîmpliniți) Marx Freud Santos Ferraz, un fundaș central de 1,90 m și 82 kg. Jucătorul a declarat, ieri, că speră ca în Cipru să-i convingă pe antrenori că merită să joace titular la Farul. „Chiar dacă sunt de puțin timp la Farul, mă simt foarte bine. Îmi place în România. Este mult mai frig decât în Brazilia, dar sper să nu am probleme. Am înțeles că în Cipru va fi cald, mult soare. Sper să joc bine în meciurile amicale pe care le vom disputa. În Danemarca nu prea am jucat, am fost accidentat. Jucătorul meu favorit este Lucio“, a spus stoperul brazilian. Guriță semnează cu Aris Limassol Mihai Guriță a declarat, ieri, că, după toate probabilitățile, va semna, pentru un an și jumătate, cu echipa cipriotă Aris Limassol, formație pregătită de Mihai Stoichiță. „Peste 2-3 zile, voi pleca și eu în Cipru. Am mai tratat și aseară (n.n. - luni seară) și în cel mai scurt timp se va rezolva. Am avut multe oferte. Chiar m-am mirat, la vârsta mea, să fie atâtea. Din străinătate, au fost două din Cipru, două din Ungaria, una chiar din Portugalia. I-am promis la început lui Mihai Stoichiță că voi merge la el și cred că acolo voi ajunge. Sunt liber de contract”, a spus veteranul de 35 de ani. Mihai a mai declarat că, dacă Gigi Becali l-ar vrea din nou la Steaua, nu ar mai accepta. „Acum vreau să mă transfer în străinătate”, a punctat Guriță.