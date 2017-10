Florin Motroc, șeful Academiei de Fotbal a FC Farul:

„Ne trebuie stabilitate“

Noul director al sectorului juvenil de la FC Farul, Florin Motroc, spune că, asemenea multor centre de copii și juniori din țară, nici Academia „marinarilor” nu este ferită în momentul de față de probleme. Fostul jucător al Farului vrea să aducă stabilitate la nivelul antrenorilor și al grupelor de vârstă, multe dintre ele afectate de plecările de jucători. „În ultimii ani, funcția de șef al Academiei de Fotbal a Farului a fost ocupată de mai multe persoane, ceea ce a creat instabilitate. Apoi, în România, există o problemă generală la echipele de copii și juniori, întrucât copiii nu prea mai vin la fotbal, au alte preocupări acum, astfel că aria de selecție s-a micșorat. Avem mult de lucru și trebuie să intrăm pe un făgaș normal”, a declarat Motroc. Preparator fizic și câțiva antrenori în plus Șeful sectorului juvenil crede că la Academie este nevoie de un preparator fizic, numărul antrenorilor trebuie suplimentat, iar acțiunea de selecție intensificată, Motroc dorind să creeze în acest sens o legătură strânsă cu Inspectoratul Școlar Jude-țean Constanța. „Antrenorii trebuie ajutați de un preparator fizic, pentru că fotbalul a evoluat, iar din acest punct de vedere Academia lui Hagi, un concurent serios al nostru, are un avantaj. Din punctul meu de vedere, este ceva anormal că Academia Gheorghe Hagi este separată de Farul, dar asta e viața. Baza sportivă a Farului este exce-lentă, dar grupelor mari le trebuie facilitat accesul pe terenul de iarbă sau trebuie să găsim un stadion de dimensiuni normale. De antrenori mai avem nevoie deocamdată la grupele mici, 2001 - 2002. M-am gândit la câțiva, unii sunt din Constanța, alții nu, și voi discuta cu patronii și cu președintele Sevastian Iovănescu”, a mai spus Florin Motroc. Grupe valorice În acest moment, Academia de Fotbal a Farului are opt antrenori: Gică Butoiu (antre-norul Farului II), Ion Constantinescu, Mihai Turcu, Dumitru Antonescu, Constantin Gârjoabă, Eugen Șovăilă, Grigorie Tudor, iar de la Cristi Cămui, fostul șef al Academiei, se așteaptă răspuns dacă va prelua grupa juniorilor republicani, cum i s-a propus. Vineri, a avut loc un joc între Farul II și cea mai mare echipă de juniori, iar sâmbătă, 16 ianuarie, vor fi urmăriți la lucru și juniorii mici. „Vrem să vedem ce perspective avem, să alcătuim grupe valorice, cu care să lucrăm mai atent”, arată directorul Academiei Farului. Au plecat foarte ușor jucători „De la unele grupe au dispărut foarte ușor jucători. Pentru mine, aceste lucruri sunt anormale. Am lucrat la niște echipe de unde fotbaliștii plecau foarte greu. Aici, unii au plecat la Academia Hagi, iar alții au renunțat la fotbal. Plăcerile de zi cu zi și programul foarte încărcat i-au făcut pe unii să o termine cu fotbalul. Punctul critic este vârsta de 17 - 18 ani, unde renunță mulți” Probleme și la Farul II „Avem unele probleme și la Farul II, unde ne confruntăm cu un efectiv redus de jucători. Antrenorul Gică Butoiu învață mult, poate să crească. Am fost coleg cu el la Farul și acum colaborăm la echipa secundă. Este o experiență nouă pentru el, i-a prins bine că a stat o perioadă pe lângă Șumudică, la echipa mare, și că a rămas apoi antrenor interimar în ultimele trei etape ale turului Ligii a II-a, în care a avut numai victorii” Florin Motroc, șeful Academiei de Fotbal a Farului