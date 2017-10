„Ne trebuie răbdare, adversara îşi va vinde scump pielea“

Antrenorul Viitorului, Cătălin Anghel, despre meciul cu Gloria:

„Ne trebuie răbdare, adversara își va vinde scump pielea“

Antrenorul echipei FC Viitorul Constanța, Cătălin Anghel, a declarat că, pentru a câștiga meciul cu Gloria Buzău, jucătorii săi trebuie să aibă răbdare și să-și construiască cu grijă fazele de gol.„Trebuie să fim atenți, pentru că urmează un meci foarte greu. Gloria este o echipă bine organizată în apărare și periculoasă pe contraatac, va veni să-și vândă scump pielea. Noi trebuie să avem răbdare să desfacem adversarul și să ne creăm faze de gol. Am trecut peste euforia victoriei de la Tulcea și suntem extrem de concentrați și motivați să luăm cele trei puncte”, a spus tehnicianul, adăugând că este mult prea devreme ca Viitorul să se gândească la Liga I: „Este un drum lung și fiecare jucător trebuie să fie conștient că este foarte important pentru echipă, fie că joacă mai mult sau mai puțin. De fiecare dată îmi este greu să aleg cei 11 titulari, însă am încredere în toți jucătorii”.La rândul său, jucătorul Vișan Crețu este de părere că, dacă echipa sa va juca la adevărata valoare, victoria nu le poate scăpa constănțenilor.„Fiecare meci are importanța lui, însă dacă vom juca, vineri (n.r. - astăzi) la adevărata noastră valoare, nu avem cum să nu câștigăm. Cred că ne așteaptă o partidă mai dificilă decât cea de la Tulcea, pentru că, de această dată, noi suntem cei obligați să atacăm”, a spus Vișan, pentru care transferul la Viitorul este un pas înainte: „Am venit la un club cu obiective îndrăznețe. Aici este o organizare foarte bună, un lot puternic, alcătuit din tineri dornici de performanță. Vrem să promovăm în Liga I”.v v vȘi atacantul Nicolae Hertu privește cu optimism către duelul cu Gloria: „Sper să intru, să înscriu, iar echipa să câștige. Va fi un meci foarte greu, pentru că toate echipele care vin la Ovidiu își doresc să învingă pe Viitorul. Este frumos în fruntea clasamentului și sper să rămânem pe această poziție până la sfârșitul sezonului”.Partida FC Viitorul - Gloria Buzău, contând pentru etapa a cincea a Ligii a II-a, Seria I, este programată astăzi, de la ora 17.00, și va fi transmisă în direct de Digi Sport 1.