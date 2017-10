„Ne lipseşte un vârf percutant”

„Ne lipsește un vârf percutant”

Constantin Gache a spus că altele ar fi fost rezultatele Farului, dacă nu ar fi existat problemele din compartimentul ofensiv, văduvit, din varii motive, de un vârf percutant. „Ne lipsește un vârf percutant. Chigou a avut o execuție și un gol foarte frumoase cu Mioveniul. Dar de la execuție și până la a alerga și a face și alte lucruri pe teren e cale destul de lungă. Durează până să găsești și să integrezi un vârf care să depună și travaliu, să se miște stânga - dreapta, să creeze culoare și să aibă mobilitate mai bună“, a spus Gache. Reconstrucție Despre Mihai Guriță, jucător care are 60 de goluri în Divizia A, iar la partida de la Bistrița, a intrat în cercul restrâns al fotbaliștilor români care au jucat 300 de meciuri în prima ligă, Gache a zis: „Am tot respectul pentru ce a făcut Mihai pentru Farul și pentru fotbalul românesc. Avem nevoie de el în continuare, dar avem nevoie de el pentru că nu avem alte soluții. La o reconstrucție, te gândești ca Mihai să ajute când ai nevoie. În rest, să încerci să construiești cu altcineva, deși nu ținem cont de vârsta biologică, ci de ce demonstrează fiecare“. Nanu și Gerlem au lipsit Emil Nanu și Willian Gerlem încă nu i-au putut da Farului aju-torul care se aștepta de la ei, ambii lipsind mult timp de pe teren. Primul, accidentat, brazilianul - suspendat. „În cazul lui Emil, e foarte greu, după o fractură, să prinzi încredere în primul rând în tine, în piciorul tău, și abia apoi să încerci să joci contra adversarului cu aceeași dezinvoltură cu care o făceai înainte. Pe Gerlem îl consider un jucător bun. Pentru Farul ar fi fost foarte util. Am avut neșansa să nu-l avem opt etape. Va reveni acum, dar va trece ceva timp până va reveni la forma sa“, a punctat Constantin Gache.