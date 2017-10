Silviu Băiceanu, director executiv al CSU Neptun:

"Ne interesează ca echipa să continue pe această pantă ascendentă"

Începutul de sezon al CSU Neptun Constanța este considerat mulțumitor de către directorul executiv al clubului, Silviu Băiceanu. Angrenată în cel de-al doilea eșalon handbalistic, al României, CSU Neptun a cumulat două victorii și un eșec în, primele trei etape și se află pe locul trei, la egalitate de puncte cu Steaua București, Știința Bacău și CSS Tulcea.„Am debutat în noul sezon contra unei echipe foarte puternice, la Buzău (25-28), și nu am reușit să ne ridicăm la nivelul ei. Apoi, am jucat foarte bine cu Steaua și ne-am impus lejer (39-25). În cea de-a treia rundă am învins, în deplasare, pe CSU Târgoviște (45-12). Chiar dacă scorul este neverosimil, ne-am temut de această partidă, fiindcă, în trecut, au reușit să ne învingă pe terenul lor. Mă bucur că de data aceasta am tratat partida cu maximă seriozitate și am obținut o victorie frumoasă”, a declarat Silviu Băiceanu.După două săptămâni de pauză, pricinuită de meciurile echipei naționale, Divizia A revine în acest week-end. Jucătoarele antrenate de Ionuț Pușcașu și Lăcrămioara Ilie au de susținut primul examen important, vineri, 6 octombrie, în compania vecinei de clasament Știința Bacău.„Urmează un test cu adevărat important, cu o echipă mai puternică decât ultimele două adversare ale noastre. Dacă ne vom impune, ne-am putea gândi la o clasare în primele două echipe ale seriei, dar va fi foarte greu. Sunt echipe precum HCF Piatra Neamț, SCM Gloria Buzău, Știința Bacău sau Știința București, extrem de valoroase, care nu vor ceda așa de ușor punctele. Pe noi ne interesează ca echipa să continue pe această pantă ascendentă de joc”, a adăugat Băiceanu.CSU Neptun a transferat în această vară cinci jucătoare tinere: Ana Oprică - centru, Mihaela Rebeca - extremă dreapta, Claudia Nedelcu - portar, Andreea Mada - pivot și Alexandra Saucă - extremă stânga. De altfel, sunt momente în joc în care lipsa acestora de experiență își spune cuvântul, însă directorul executiv este sigur că este o chestiune de moment până fetele vor deveni jucătoare de bază în echipa Constanței.„Sunt jucătoare tinere, de perspectivă, dar trebuie să mai avem răbdare cu ele. Mai au un an de juniorat și nu vrem să forțăm trecerea de la juniori la seniori, fiindcă multe se pierd pe drum în acest punct. Nu au fost achiziționate pentru a ridica jocul echipei mâine sau etapa următoare, ci pe viitor”, a completat Băiceanu.Acesta nu exclude posibilitatea ca, pe parcursul sezonului, să mai apară câteva jucătoare de experiență, dacă se va ivi vreo ocazie.„Stăm bine cu banii, avem totul plătit la zi, datorită autorităților locale din Constanța, cărora vreau să le mulțumesc pe această cale. Chiar avem un excedent, ca și anul trecut. Vedem cum se va descurca echipa în continuare și, dacă se va putea, vom mai face 2-3 achiziții pe parcurs”, a conchis Băiceanu.