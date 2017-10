Directorul LPS, prof. Andrei Szemerjai:

„Ne ducem la vale cu zâmbetul pe buze!“

Directorul Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, prof. Andrei Szemerjai, trage - oare pentru a câta oară? - semnalul de alarmă în ceea ce privește starea de degradare în care a ajuns sportul românesc.„La ora actuală, sportul românesc nu este în cea mai bună stare de sănătate. Din păcate, boala de care suferă o tratăm cu antinevralgice și nu se știe dacă ne revenim vreodată. Analizând topul celor mai buni sportivi ai CS Farul și privind loturile olimpice, ne putem da seama ce se va întâmpla la JO din 2016. La ora actuală, în sportul românesc este o fractură, o prăpastie imensă din care cu greu vom reuși să ieșim dacă cei care sunt la cârmă nu vor reuși să facă o legislație coerentă, o legislație care să încurajeze sectorul privat să investească în sport, să încurajeze universitățile prin măsuri legislative concrete să susțină activitatea sportivă. Să ne uităm și noi ce fac alții! Ce se întâmplă în Germania, de toți fac sport? Realitatea este că, la nivelul junioratului, nu ne este rușine să ne ducem la nicio competiție internațională, însă, la nivelul senioratului, performerii se numără pe degetele de la o mână, din cauza faptului că nu se pot întreține făcând sport. Treaba nu este în regulă. Dovada se vede în rezultatul acestei politici care este urmată cu o perseverență demnă de o cauză mai bună, de ani de zile, ne ducem la vale, cu zâmbetul pe buze și cu cântec înapoi marș”, a declarat prof. Szemerjai.Anul 2015 este așteptat cu ardoare de mai toți sportivii, pentru că este an preolimpic. Directorul LPS are însă câteva rețineri în ceea ce privește viitorul olimpic al Constanței.„Din păcate, nu știu ce se va întâmpla în viitorul apropiat, dar JO din 2016 și din 2020 probabil sunt compromise. Este ca și în agricultură. Dacă vrei să ai recoltă bogată, trebuie să semeni; or, noi, în sport, de câțiva ani de zile, trăim cu amintirile generațiilor trecute, iar de semănat, nu se mai seamănă”, a mai precizat Andrei Szemerjai.