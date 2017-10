Ne batem iar cu Franţa

Tragere la sorți / Preliminariile Campionatului European din 2012

Ne batem iar cu Franța

Tricolorii au picat într-o grupă destul de accesibilă, din care au speranțe că pot obține calificarea la turneul final. Ca și la Euro 2008 și în preliminariile CM 2010, românii au în față selecționata „cocoșului galic”. Franța, România, Bosnia - Herțegovina, Belarus, Albania și Luxemburg este componența grupei D a preliminariilor pentru turneul final al Campionatului European din 2012, din Polonia și Ucraina, stabilită, ieri, la tragerea la sorți de la Varșovia (Polonia). Extrasă din a doua urnă valorică, România are a doua șansă în grupă, după vechea cunoștință Franța, pe care a întâlnit-o în precedentele două întreceri (Euro 2008 și preliminariile CM 2010), când, în trei meciuri, s-au înregistrat tot atâtea egaluri. Obiectivul minimal al tricolorilor e ocuparea poziției secunde, care duce la baraj, dar ar putea asigura și calificarea directă. „Este o grupă dificilă. Pentru noi contează că am făcut două egaluri cu Franța în precedentele preliminarii. Francezii se compară cu Barcelona, Liverpool sau Real Madrid. Ei sunt favoriții grupei. Ne batem pentru locul doi cu Bosnia și Belarus. Chivu va fi apt de joc în aceste preliminarii, sunt sigur”, a declarat selecționerul României, Răzvan Lucescu. Programul grupei D va fi stabilit pe 19 februarie, la Luxemburg. Oficialii celor șase federații au ajuns la un acord de principiu. Cum se obține calificarea Câștigătoarele grupelor și cea mai bine clasată echipă de pe locul doi se califică direct, alături de cele două țări gazdă, la întrecerea din Polonia și Ucraina, iar restul ocupantelor pozițiilor secunde participă, într-o dublă manșă, la barajul pentru ultimele patru poziții. Preliminariile Euro 2012 încep în septembrie 2010 și se încheie în noiembrie 2011. *** „Am picat cu un cap de serie dintre cei mai puternici. Bosnia e tare, dar avem ascendentul rezultatelor bune contra lor din ultimul timp, la fel ca și în cazul Belarusului, pe care i-am bătut de două ori în precedenta cali-ficare pentru Euro. Rămânem a doua favorită a grupei după Franța, la o oarecare luptă cu Bosnia. E o componență a grupei cât de cât convenabilă” Mircea Sandu, președintele FRF *** Grupa A Germania Turcia Austria Belgia Kazahstan Azerbaidjan Grupa B Rusia Slovacia Irlanda Macedonia Armenia Andorra Grupa C Italia Serbia Irlanda de N. Slovenia Estonia I. Feroe Grupa E Olanda Suedia Finlanda Ungaria Moldova San Marino Grupa F Croația Grecia Israel Letonia Georgia Malta Grupa G Anglia Elveția Bulgaria Țara Galilor Muntenegru Grupa H Portugalia Danemarca Norvegia Cipru Islanda Grupa I Spania Cehia Scoția Lituania Liechtenstein