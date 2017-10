„Ne batem cu Odorhei pentru titlul naţional“

Extrema HCM-ului, Laurențiu Toma:

„Ne batem cu Odorhei pentru titlul național“

Handbalistul Laurențiu Toma, de la HCM Constanța, a declarat, după victoria (43-27) cu Steaua, că echipa sa se va bate, în principal, cu HC Odorhei pentru titlul de campioană națională. „A fost primul meci în formulă completă, publicul a fost alături de noi și mă bucur că am făcut și spectacol. Toți jucătorii au fost folosiți în acest meci și probabil așa se va întâmpla și pe viitor. HCM are în lot jucători de valoare, toți vrem să jucăm, la antrenamente ne batem pentru posturile de titulari. Ne batem pentru primul loc cu Odorhei, dar și Reșița este candidată la titlu”, a spus Toma. După 11 etape, în clasamentul Ligii Naționale, lideră este HC Odorhei, cu 20 de puncte, urmată de UCM Reșița (19 p) și HCM Constanța (17 p). Reșița are, însă, șanse pur teoretice la titlu, după ce președintele clubului a fost arestat într-un dosar de corupție, iar mai mulți jucători au părăsit echipa.