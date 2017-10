Ilhan Mustafa, directorul Palatului Copiilor Constanța:

„Ne axăm pe fotbalul de masă“

Secția de fotbal de la Palatul Copiilor Constanța nu a înregistrat mari performanțe în anul care se pregătește să se încheie. Nici nu avea cum, în condițiile în care gruparea din str. Soveja nu se mai numără printre primele opțiuni ale micilor fotbaliști de la malul mării. Vremuri tot mai grele pentru fotbalul de la Palatul Copiilor. Mulți dintre jucătorii talentați au plecat, veniturile antrenorilor au fost ciuntite, iar condițiile de pregătire nu sunt tocmai cele dorite, în ciuda eforturilor celor rămași „pe metereze”. „Suntem în suferință. După înființarea Academiei Hagi, mulți dintre copiii noștri au plecat și nu ne-am ales cu nimic de pe urma lor. Astfel, nivelul valoric al secției a scăzut dramatic și am fost nevoiți să ne axăm pe fotbalul de masă. Copii mai vin, însă majoritatea nu au calitățile fizice și motrice necesare performanței. E bine, totuși, că sunt în club, pentru că, altfel, riscăm să ne desființăm”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul Palatului Copiilor Constanța, prof. Ilhan Mustafa. Instituția a mai primit o lovitură, după desființarea dublelor legitimări, cea mai afectată fiind secția de natație. „Prin dispariția dublei legitimări, am pierdut sprijinul clubului Farul în ceea ce privește participarea la competiții. Cei mai buni juniori au fost transferați la CS Farul, iar rezultatele s-au raportat numai acolo. Sperăm ca generațiile următoare să umple vidul de performanță, generat de acei doi ani în care bazinul a fost închis. Chiar și în aceste condiții, înotătorii noștri au obținut, până acum, trei medalii de aur, opt de argint și șase de bronz la concursurile naționale, unde s-au mai clasat, de 16 ori, pe pozițiile V-VIII”, a explicat profesorul Mustafa. Șahul salvează situația Secția care a furnizat cele mai multe motive de bucurie pe 2010 a fost cea de șah. „La șah, avem cei mai mulți copii, dar și cele mai importante performanțe. Creștem o generație de tineri jucători de mare valoare și, ca dovadă, am avut trei reprezentanți la Campionatele Europene și Mondiale”, a mai spus Ilhan Mustafa.