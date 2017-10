Șefii HCM-ului îi acuză pe arbitrii partidei cu Pevafersa Valladolid:

„Ne-au furat victoria!“

Supărare mare în tabăra HCM-ului, după ce handbaliștii constănțeni au ratat o victorie senzațională în partida cu Pevafersa Valladolid, din Liga Campionilor. Oficialii clubului de pe litoral lansează săgeți otrăvite la adresa „cavalerilor fluierului”. Directorul executiv al HCM-ului Constanța, Nurhan Ali, a declarat că formația de la malul mării a fost la un pas de a câștiga disputa cu Valladolid și îi acuză pe arbitri (cehii Vaclav Horacek și Jiri Novotny), pe care îi consideră drept principalii vinovați pentru acest eșec. „Sunt supărat, cu atât mai mult cu cât am fost foarte aproape să câștigăm, dar arbitrii ne-au defavorizat. De când suntem în cupele europene, ăsta este cel mai prost arbitraj de care am avut parte. Dacă arbitrii fi fost corecți, cu siguranță am fi obținut victoria”, a spus Ali, care, în ciuda înfrângerii, este de părere că șansele de calificare ale HCM-ului în faza următoare a Ligii Campionilor rămân intacte. Campioana României a pierdut (scor 23-26) meciul cu Pevafersa Valladolid, disputat la Buzău, în prima etapă a Grupei A. Soarta întâlnirii s-a decis în ultimele zece minute ale reprizei întâi, când arbitrii cehi au luat, eronat, numai decizii împotriva HCM-ului, scoțându-i din minți pe antrenorul Zoran Kurteș (avertizat chiar cu cartonaș galben!) și pe suporterii constănțeni. De partea cealaltă, antrenorul Valladolid-ului, Juan Carlos Pastor, crede că echipa sa a câștigat datorită faptului că evoluează într-un campionat mult mai puternic decât cel din România. „În liga română, sunt doar două sau trei meciuri puternice pe sezon, spre deosebire de cea din Spania, iar acest lucru s-a văzut. În prezent, Montpellier și Valladolid vor fi echipele care se bat la primul loc, dar și HCM Constanța are șanse să treacă mai departe. Mă bucur că am debutat în această campanie cu o victorie. Nu a fost ușor, mai ales că am avut trei jucători indisponibili”, a spus tehnicianul iberic. În Liga Campionilor, pentru HCM urmează meciul cu Montpellier HB (Franța), programat pe 8 octombrie, tot la Buzău. Formația din „Hexagon” are în lot numai sportivi de cinci stele, în frunte cu vedeta Nicola Karabatic, așa că HCM nu așteaptă prea mare lucru din acest duel. Pentru a accede în faza următoare a competiției, constănțenii trebuie să adune puncte din întâlnirile cu PAOK Salonic, Pick Szeged și chiar Chehovski Medvedi.