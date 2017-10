Voleibaliștii constănțeni s-au văzut câștigători în setul trei al meciului cu Metallurg

„Ne-am bucurat prea devreme“

CVM Tomis a ratat o victorie cu 3-0 în meciul de Challenge Cup cu formația din Belarus, de la Constanța, îngreunându-și returul. Joi seară, constănțenii au învins cu 3-1, fiind foarte aproape de un 3-0 care i-ar fi adus și mai aproape de Final Four. Așa, în returul de pe 18 februarie, de la ora locală 18 (aceeași ca în România), Metallurg se va agăța cu dinții de setul obținut la Constanța. Voleibaliștii Tomisului spun că s-au văzut prea devreme câștigători cu 3-0, în parțialul al treilea, când au avut patru mingi de meci, iar setul le-a revenit, incredibil, oaspeților. „Se pare că ne-am bucurat prea devreme pentru o victorie la zero, pierzându-ne concentrarea în finalul setului. Ne pare rău că nu am obținut o victorie categorică. Așa se întâmplă când nu duci meciul până la sfârșit. Să sperăm că acest set pierdut nu va fi decisiv în perspectiva accederii în Final Four, iar în Belarus vom rezolva mult mai repede problema calificării”, a declarat extrema Florin Voinea. „Acesta este voleiul. Câștigi un set la 14, iar pe următorul îl pierzi. Trebuie să fim foarte atenți în retur, pentru că vom avea o partidă extrem de grea”, a spus și universalul Laurențiu Lică. Căpitanul echipei, centrul Radu Began, a arătat că Tomis nu se va mulțumi cu puțin în Belarus, va merge să bată, nu să obțină calificarea oricum. În restul partidelor din turul sferturilor s-au înregistrat rezultatele: EA Patras (Grecia) - Galatasaray (Turcia) 3-0 (25-20, 25-19, 25-21), Tourcoing LM (Franța) - Arkas Izmir (Turcia) 3-0 (25-21, 25-23, 25-19) și Jastrzebski Wegiel SA (Polonia) - Sisley Treviso (Italia) 2-3 (25-19, 22-25, 25-15, 18-25, 10-15). Sâmbătă, Tomis susține în Sala Sporturilor, de la ora 15, meciul cu Știința Explorări Baia Mare, din etapa a 18-a a Diviziei A1. Constănțenii sunt lideri, cu 33 puncte (cu două mai mult decât echipa de pe locul secund), din 16 victorii și o înfrângere, iar oaspeții sunt pe cinci (28p). Arbitrează N. Marin și S. Lungu, iar observator este C. Ispas. Celelalte meciuri ale etapei: sâmbătă: Remat Zalău (locul 6) - VCM LPS Piatra Neamț (2), Dinamo (3) - Torpi MS CSM Tg. Mureș (11), Unirea Dej (9) - Constam Buzău (4), Rapid (12) - Știința Bacău (10). Vineri, s-a jucat U Cluj - Steaua.