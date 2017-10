Naţionalele de sambo se vor disputa la Constanţa

Naționalele de sambo se vor disputa la Constanța

Duminică, 24 aprilie, de la ora 10, Sala Sporturilor din Constanța va fi din nou gazda unei competiții de contact. Dacă săptămâna trecută am avut parte de Qwan Ki Do, de data aceasta a venit rândul Campionatului Național de seniori la sambo să ofere spectacol constănțenilor.Împătimiții acestui sport vor putea să privească la lucru sportivii din toată țara, inclusiv și pe cei de la CS Farul Constanța, în frunte cu Daniela Poroineanu, cam-pioană europeană, la categoria 56 kg, pregătită de actualul președinte al Federației Române de Sambo, Viorel Gâscă. Acesta îl va mai avea în luptă și pe Emanuel Stănescu (68 kg). Tot de la CS Farul vor concura și sportivii pregătiți de Bogdan Mocanu - Andrei Neacșu (62 kg) și Eugenia Ciobanu (60 kg).Sambo are la bază tehnici de luptă rusești, combinate într-un mod original cu elemente de luptă împrumutate din diverse culturi: judo și jiu-jitsu japonez, shuai jiao chinez, bukh barilda mongol, wrestling și box francez, kokh din Armenia, chidaoba din Georgia și trânta moldovenească.Mai mult, peste tot în lume se înființează săli și cluburi de sambo, disponibile și pentru copii și femei. Comitetul Olimpic Rus a promovat asiduu sambo, iar ca rezultat, va deveni din anul 2020 disciplină olimpică.