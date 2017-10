Naţionala României, ultimele retuşuri înaintea sezonului de bob 2015

Naționala României, ultimele retușuri înaintea sezonului de bob 2015

În această perioadă, în Germania, profesorul constănțean Paul Neagu, antrenor al lotului feminin de bob al României, se află alături de patru sportive, în cantonament. Maria Constantin, Andreea Grecu, Olivia Wild și Erika Halai se pregătesc pentru noul sezon competițional, alături de echipa Germaniei.Săptămâna viitoare, echipa României va merge la Innsbruck (Austria), pentru continuarea pregătirii, iar în două săptămâni, va fi prezentă la Cupa Mondială, în Altenberg (Germania).O mâhnire are însă profesorul Paul Neagu. În septembrie, anul viitor, Mamaia va fi gazda Campionatului Mondial de starturi cu bobul. Acest lucru a fost posibil datorită rezultatelor bune ale fetelor, dar și în baza unui proiect cu Asociația Litoral Delta Dunării, care avea ca scop promovarea stațiunii Mamaia prin intermediul echipajului de bob feminin al României. Cea mai bună reclamă ar fi fost acum, în acest sezon competițional.„Am fost lăsați în liniște tocmai acum, când prin fete și rezultatele lor am câștigat găzduirea Campionatului Mondial de starturi cu bobul, care va avea loc în septembrie 2016, în Mamaia. Să nu ne mirăm dacă mulți oameni nu au să știe de existența acestui concurs. Cea mai bună reclamă era pe bobul fetelor. Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) împreună cu Federația de Bob au făcut eforturi financiare și o să avem unul dintre cele mai rapide boburi. Se numește BTC și este făcut în Letonia, la numai 50.000 euro. Pe acest bob va scrie numai România! MTS, Comitetul Olimpic Român și Federația de Bob se angajează 100%, dar este greu să facă cunoscut un concurs mondial în câteva luni sau săptămâni”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul constănțean.Pe de altă parte, Corina Martin, președintele Asociației Delta Dunării, a menționat faptul că proiectul s-a finalizat, iar promovarea Campionatului Mondial din Mamaia va fi reluată atunci când și Federația Internațională de Bob-Sanie (FIBS) va demara organizarea acestuia.„Proiectul nostru este încheiat, adică am câștigat votul pentru Campionatul Mondial de Bob, pe care îl vom desfășura la Mamaia, am oferit echipei de bob a României un cantonament la Mamaia, deci proiectul este încheiat și se reia atunci când începe organizarea Campionatului, adică la anul. Nu știam că fetele vor primi un bob nou. federația română nu ne-a mai făcut această propunere acum, așa cum, anul trecut, am făcut noi propunere. Noi avem parteneriat cu federația, dacă vor primi bob nou, vom restudia oferta și vom discuta să vedem dacă mai punem reclama. Proiectul nostru a cuprins toamna și iarna anului trecut și primăvara anului acesta și îl vom relua în 2016. FIBS are etape clare când începe promovarea, când începe perioada de organizare”, a declarat Corina Martin.