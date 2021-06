Naţionala feminină de handbal pe plajă se pregăteşte la Venus pentru Europene

Sub comanda antrenorilor constănţeni Adrian Georgescu şi Ionuţ Deli-Iorga, senioarele trag tare, pentru a se fortifica în vederea participării la Campionatul European de beach-handball, programat la Varna (Bulgaria), în perioada 12-19 iulie.



„Perioada de pregătire de la Venus, ca în fiecare an, ne mobilizează pentru a face lucruri măreţe pentru naţionala de beach-handball. După un an în care, din cauza pandemiei, am întrerupt activitatea de pe plajă, ne mobilizăm să recuperăm.



Din păcate, la echipa naţională feminină de beach-handball nu avem multe jucătoare care să mai fi practicat handbalul pe plajă. Am introdus în perioada de pregătire şi câteva meciuri amicale cu reprezentativa Bulgariei. Luăm totul pas cu pas şi ne pregătim pentru Campionatul European. Sperăm la un loc cât mai sus în clasament. La momentul actual, fiecare loc avansat de la coada clasamentului este un progres pentru noi”, a declarat, pentru site-ul oficial al Federaţiei Române de Handbal, antrenorul Adrian Georgescu.





La rândul lor, antrenorii lotului de junioare, Florin Ciupitu şi Cristina Romilă, vor să ducă România în primele opt locuri la Campionatul European.





„Suntem la început de drum cu generația 2004-2005, iar obiectivul nostru este de a crea o echipă cât mai bună. Ne-am propus să vedem cât mai multe jucătoare la beach-handball, pentru a stabili un lot cu reale calităţi pentru acest sport. Pentru Europeanul din Bulgaria, din iulie, obiectivul nostru este să ne clasăm pe unul dintre primele opt locuri. Mai avem timp să ne punem la punct până atunci şi suntem conştienţi de faptul că misiunea nu va fi deloc uşoară, deoarece avem o grupă grea, cu adversari de tradiție”, a explicat Florin Ciupitu.





„E destul de greu să ne propunem obiective măreţe, având în vedere situaţia noastră, iar aici mă refer la perioada relativ scurtă de pregătire şi dificultăţile întâmpinate la selecţia sportivilor. Cu siguranţă, vom face tot ce ţine de noi să obţinem rezultate cât mai bune”, a adăugat Mihai Rohozneanu, antrenorul naţionalei de juniori.



XXX





A căzut cortina şi peste ediţia 2021 a Campionatului Naţional (Valoare) de handbal-junioare II. Turneul final s-a desfăşurat la Satu Mare, iar cununa de lauri a fost cucerită de CSS 2 Baia Mare, podiumul fiind completat de CSM Bucureşti şi ACS Sepsi Sic Sfântu Gheorghe.





Premiile speciale au fost adjudecate de jucătoarele campioanei: cel mai bun portar - Diana Neagu; golgeter şi cea mai bună jucătoare Alisia Boiciuc.





Loturile naţionale de handbal pe plajă (senioare, seniori, junioare şi juniori) ale României se află, în această perioadă, într-un stagiu de pregătire şi de selecţie pe litoral, mai exact în staţiunea Venus.