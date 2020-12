Naţionala de rugby juniori U18, în cantonament. La orizont, Campionatul European

Antrenorul Florin Ibănescu spune că în generaţia 2003 sunt mulţi jucători talentaţi, iar lotul lărgit cu care va începe pregătirea pentru Campionatul European va fi definitivat în primăvara anului viitor.







„Per ansamblu, stagiul a fost unul reuşit, am văzut sportivi care îşi doreau să se pregătească, cărora le-au lipsit antrenamentele și interacțiunea pe teren cu ceilalți colegi.

Naţionala de rugby juniori U18 a României s-a reunit şi efectuează în această perioadă un prim cantonament după zece luni. Este o primă selecție la care au fost convocați 30 de sportivi, urmând ca la următoarele stagii să fie testați toți cei 80 de jucători aflați pe lista staff-ului tehnic, informează frr.ro.„Sunt foarte bucuros că ne-am putut relua activitatea după foarte mult timp. Am întâlnit sportivi foarte talentați, iar acest lucru mă bucură enorm, mă bucur că încă mai avem talente, iar unii dintre băieți au venit foarte bine pregătiți.Însă am avut și sportivi care au fost afectați de această situație, unii provenind din localități carantinate, izolate, nu au putut să facă niciun fel de antrenament pentru că nu au putut să iasă din casă, le-a fost restricționată total activitatea.Sunt foarte mulți sportivi, din generaţia 2003, talentați în România, pe majoritatea i-am remarcat la turneele finale la care am participat. În plus, avem foarte mulți sportivi care evoluează în afara țării, copii ce provin din familii românești.Este un prim stagiu de selecție, urmează ca la stagiile următoare să chemăm toți jucătorii pe care îi avem pe listă, sunt în jur de 70-80 de sportivi, pentru că lotul lărgit cu care vom începe pregătirea pentru Campionatul European urmează să se formeze la începutul primăverii, după următoarele etape de selecție.Se vehiculează multe date şi perioade legate de desfăşurarea Campionatului European 2021, cred că în prima parte a anului viitor vom şti cu exactitate. Sperăm să avem şansa de a participa la o competiţie internaţională, pentru că este important ca sportivii noştri să îşi exprime potenţialul şi îţi poţi face o evaluare doar concurând cu ceilalţi”, a declarat selecţionerul român.XXXŞi Naționala U20 a României a efectuat un stagiu de pregătire, între 11 și 21 decembrie, la Centrul Sportiv Naţional de la Snagov. „Stejăreii” s-au reunit după zece luni, majoritatea antrenându-se în această perioadă individual, acasă.Sunt mulțumit de aceste zile de pregătire, pentru că sportivii care au reușit să vină în acest stagiu au dat tot ce au putut la momentul actual, au fost 100% concentrați la ceea ce li s-a cerut”, a declarat selecţionerul Răzvan Popovici.